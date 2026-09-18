Jest decyzja Sejmu w sprawie paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Paliwa - decyzja Sejmu

Sejm przegłosował poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek byłby naliczany od marca 2026 r. do marca 2027 r. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałaby do końca grudnia 2026 r.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Premier Donald Tusk zapowiadał w tym tygodniu, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd przywróci program osłonowy "Ceny Paliwa Niżej".

Wpływy z nowego podatku

Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej", którego całkowity koszt - jak informowało Ministerstwo Finansów - wyniósł około 5,2 mld zł.

Zgodnie z ustawą podatnikami od nadzwyczajnych zysków będą przedsiębiorcy prowadzący w okresie od 1 marca 2026 do 31 marca 2027 r. na terytorium Polski samodzielnie działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, a także przedsiębiorcy dokonujący zbycia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliw pochodzących z importu i lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

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Stawka podatku i marża

W ustawie wskazano, że dla producentów paliw stawka podatku wyniesie 60 proc. podstawy opodatkowania, czyli nadwyżki osiągniętych przez podatnika przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. Z kolei dla sprzedawców, którzy nie produkują paliw, stawka będzie wynosić 50 proc.

Marża referencyjna stanowi historyczną marżę danego podatnika z roku 2025, rozumianą jako procentowy udział zysku ze sprzedaży paliw ciekłych w przychodach z ich sprzedaży w tym roku (średnia marża sprzedaży), powiększoną o 20 proc., przy czym nie może być niższa niż 2 proc.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie wprowadzono poprawkę, która umożliwia ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych (obecnie jest to minister finansów i gospodarki) obniżenie podatku akcyzowego od paliw ciekłych w drodze rozporządzenia.

Pakiet CPN

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez ministra energii.

Obowiązywała ona do końca czerwca (obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca). Z kolei w okresie wakacji od 17 do 31 sierpnia wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.

Propozycja ustawy Nawrockiego

W czwartek szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szafernaker zapowiedział, że "do końca tygodnia" Karol Nawrocki wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Nowy projekt ma nosić nazwę "Paliwo kosztuje normalnie" (PKN).

W rozwiązaniu zaproponowano pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027. Projekt zakłada również przywrócenie kompetencji ministra finansów do obniżenia stawek akcyzy oraz wprowadzenie ustawowego limitu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.

Minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda poinformował z kolei, że marże koncernów paliwowych miałyby być zamrażane w drodze rozporządzenia ministra energii, żeby kwotowo odpowiadały "marży uczciwej". W założeniu w ten sposób udałoby się zlikwidować nadzwyczajną marżę, która występuje obecnie w cenie paliwa. Propozycje prezydenta oznaczają wg pomysłodawców obniżenie ceny paliwa o 1,7-2,6 zł na litrze.

Ceny paliw

"Skala podwyżek na stacjach w mijającym tygodniu jest spora, ale i tak nie w pełni oddaje jeszcze zakres zmian, z jakim mieliśmy do czynienia na hurtowym rynku paliw" - napisali analitycy portalu e-petrol.pl.

Dodali też:

"W przypadku 95-oktanowej benzyny E10 odnotowaliśmy wzrost o 10 groszy do poziomu 7,99 zł/l.

Średnia cena oleju napędowego urosła o 14 groszy i w notowaniu zrealizowanym przez e-petrol.pl wyniosła 8,89 zł/l.

Autogaz podrożał o 13 groszy i jego aktualna cena to 3,10 zł/l".