MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium

"Przypominamy, sytuacja w Iranie i rejonie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna. Możliwe pogłębienie sytuacji kryzysowej oraz zawieszenie połączeń lotniczych w rejonie" - czytamy we wpisie na jednym z kont polskiego MSZ.
"Powinni natychmiast opuścić jego terytorium"
Resort dodaje: "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zarejestruj się w systemie Odyseusz".
Na stronie ministerstwa możemy przeczytać także, że "obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium".
Co zrobić, jeśli jesteś w Iranie
W komunikacie MSZ podał wskazówki dla Polaków przebywających w tej chwili w Iranie. "Powinieneś bezwzględnie:
- unikać zgromadzeń i miejsc, w których odbywają się protesty,
- bezwzględnie powstrzymywać się od rejestrowania wydarzeń/interwencji i stosować się do poleceń służb porządkowych,
- zarejestrować się w systemie Odyseusz,
- na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X".
Komunikat ambasady USA
W piątek również wirtualna ambasada USA w Iranie wydała komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju. Ostrzegła też, że należy się liczyć z odwoływaniem lotów i "jeśli będzie to bezpieczne", brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.
Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH