MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium

Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi

"Przypominamy, sytuacja w Iranie i rejonie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna. Możliwe pogłębienie sytuacji kryzysowej oraz zawieszenie połączeń lotniczych w rejonie" - czytamy we wpisie na jednym z kont polskiego MSZ.

"Powinni natychmiast opuścić jego terytorium"

Resort dodaje: "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zarejestruj się w systemie Odyseusz".

Na stronie ministerstwa możemy przeczytać także, że "obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium".

⚠️📢Przypominamy, sytuacja w #Iran 🇮🇷 i rejonie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna. Możliwe pogłębienie sytuacji kryzysowej oraz zawieszenie połączeń lotniczych w rejonie✈️🚫.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zarejestruj się w systemie Odyseuszhttps://t.co/DEWTZlpi6G@MSZ_RP pic.twitter.com/B1zvRtVWny — Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 6, 2026 Rozwiń

Co zrobić, jeśli jesteś w Iranie

W komunikacie MSZ podał wskazówki dla Polaków przebywających w tej chwili w Iranie. "Powinieneś bezwzględnie:

unikać zgromadzeń i miejsc, w których odbywają się protesty,

bezwzględnie powstrzymywać się od rejestrowania wydarzeń/interwencji i stosować się do poleceń służb porządkowych,

zarejestrować się w systemie Odyseusz,

na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X".

Komunikat ambasady USA

W piątek również wirtualna ambasada USA w Iranie wydała komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju. Ostrzegła też, że należy się liczyć z odwoływaniem lotów i "jeśli będzie to bezpieczne", brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

