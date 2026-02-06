Logo TVN24
Z kraju

MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium

Iran. Piesi w Teheranie
Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało w mediach społecznościowych o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Resort odradza też wszelkie podróże w tym kierunku.

"Przypominamy, sytuacja w Iranie i rejonie Bliskiego Wschodu pozostaje niestabilna. Możliwe pogłębienie sytuacji kryzysowej oraz zawieszenie połączeń lotniczych w rejonie" - czytamy we wpisie na jednym z kont polskiego MSZ.

"Powinni natychmiast opuścić jego terytorium"

Resort dodaje: "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zarejestruj się w systemie Odyseusz".

Na stronie ministerstwa możemy przeczytać także, że "obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium".

Co zrobić, jeśli jesteś w Iranie

W komunikacie MSZ podał wskazówki dla Polaków przebywających w tej chwili w Iranie. "Powinieneś bezwzględnie:

  • unikać zgromadzeń i miejsc, w których odbywają się protesty,
  • bezwzględnie powstrzymywać się od rejestrowania wydarzeń/interwencji i stosować się do poleceń służb porządkowych,
  • zarejestrować się w systemie Odyseusz,
  • na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X".

Komunikat ambasady USA

W piątek również wirtualna ambasada USA w Iranie wydała komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju. Ostrzegła też, że należy się liczyć z odwoływaniem lotów i "jeśli będzie to bezpieczne", brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

USA wydały komunikat. "Zrobić zapas wody, żywności i leków"
USA wydały komunikat. "Zrobić zapas wody, żywności i leków"

TVN24

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IranMinisterstwo Spraw ZagranicznychPolskaUSA
