Najnowsze dane o wzroście cen

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI we wrześniu wyniósł 2,9 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Komentarze ekonomistów

"Inflacja CPI we wrześniu została potwierdzona na poziomie 2,9 proc. r/r – tak jak wcześniej wskazywał wstępny szacunek GUS i bez zmian względem sierpnia. Inflacja towarowa wzrosła do 1,9 proc. r/r z 1,7 proc. r/r w sierpniu, z kolei inflacja usługowa kontynuowała hamowanie do 5,8 proc. r/r wobec 6,0 proc. r/r w sierpniu. Oczekujemy, że do końca roku inflacja CPI pozostanie zbliżona do obecnego poziomu, a głębszy spadek, do ok. 2,5 proc. r/r będzie możliwy od początku 2026" - czytamy w komentarzu ekonomistów PKO BP.

- Dzisiejsze dane potwierdzają stabilizację inflacji w okolicach 3 proc., a proces dezinflacji wciąż znajduje wsparcie w czynnikach zewnętrznych. Niskie ceny ropy na światowych rynkach oraz mocny złoty obniżają koszty importu i działają hamująco na wzrost cen. Główne źródła presji to obecnie czynniki krajowe, takie jak usługi i wynagrodzenia, jednak ich dynamika powoli słabnie. W średnim terminie coraz większe znaczenie może mieć polityka fiskalna rządu. Bardzo wysoki deficyt budżetowy może zwiększać presję na wzrost cen w kolejnych kwartałach - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

- Po ostatnich danych o inflacji zwracaliśmy uwagę, że mogą one skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych bez czekania na listopadową projekcję i rzeczywiście tak się stało. Po konferencji prezesa Glapińskiego trudno jednak ocenić, jaka będzie decyzja w listopadzie. Kluczowe znaczenie będzie miała nowa projekcja inflacyjna. Jeśli pokaże szybszy spadek inflacji niż zakładano wcześniej, możliwa jest jeszcze jedna obniżka w tym roku. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że w pierwszym kwartale 2026 roku stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 4 proc. - dodał.

"Wrześniowa inflacja potwierdzona na 2,9 proc. r/r. Drugi miesiąc z rzędu ceny konsumpcyjne bez zmian m/m. Inflacja bazowa zbliżona do sierpniowej (3,1-3,2 proc. r/r). Pozostajemy w trendzie dezinflacyjnym. RPP ma zatem przestrzeń do kontynuacji 'cyklu dostosowań' polityki pieniężnej" - czytamy w komentarzu ING Banku Śląskiego.

