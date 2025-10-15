Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Najnowsze dane o wzroście cen

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerów
Źródło: TVN24
Inflacja we wrześniu wyniosła 2,9 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS dodał, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się. Wyniki są zgodne z tak zwanym szybkim szacunkiem.

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI we wrześniu wyniósł 2,9 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Komentarze ekonomistów

"Inflacja CPI we wrześniu została potwierdzona na poziomie 2,9 proc. r/r – tak jak wcześniej wskazywał wstępny szacunek GUS i bez zmian względem sierpnia. Inflacja towarowa wzrosła do 1,9 proc. r/r z 1,7 proc. r/r w sierpniu, z kolei inflacja usługowa kontynuowała hamowanie do 5,8 proc. r/r wobec 6,0 proc. r/r w sierpniu. Oczekujemy, że do końca roku inflacja CPI pozostanie zbliżona do obecnego poziomu, a głębszy spadek, do ok. 2,5 proc. r/r będzie możliwy od początku 2026" - czytamy w komentarzu ekonomistów PKO BP.

- Dzisiejsze dane potwierdzają stabilizację inflacji w okolicach 3 proc., a proces dezinflacji wciąż znajduje wsparcie w czynnikach zewnętrznych. Niskie ceny ropy na światowych rynkach oraz mocny złoty obniżają koszty importu i działają hamująco na wzrost cen. Główne źródła presji to obecnie czynniki krajowe, takie jak usługi i wynagrodzenia, jednak ich dynamika powoli słabnie. W średnim terminie coraz większe znaczenie może mieć polityka fiskalna rządu. Bardzo wysoki deficyt budżetowy może zwiększać presję na wzrost cen w kolejnych kwartałach - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

- Po ostatnich danych o inflacji zwracaliśmy uwagę, że mogą one skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych bez czekania na listopadową projekcję i rzeczywiście tak się stało. Po konferencji prezesa Glapińskiego trudno jednak ocenić, jaka będzie decyzja w listopadzie. Kluczowe znaczenie będzie miała nowa projekcja inflacyjna. Jeśli pokaże szybszy spadek inflacji niż zakładano wcześniej, możliwa jest jeszcze jedna obniżka w tym roku. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że w pierwszym kwartale 2026 roku stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 4 proc. - dodał.

"Wrześniowa inflacja potwierdzona na 2,9 proc. r/r. Drugi miesiąc z rzędu ceny konsumpcyjne bez zmian m/m. Inflacja bazowa zbliżona do sierpniowej (3,1-3,2 proc. r/r). Pozostajemy w trendzie dezinflacyjnym. RPP ma zatem przestrzeń do kontynuacji 'cyklu dostosowań' polityki pieniężnej" - czytamy w komentarzu ING Banku Śląskiego.

OGLĄDAJ: Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24
15 0940 morderstwo-0011

Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24
NA ŻYWO

15 0940 morderstwo-0011
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
InflacjaGUS
Zobacz także:
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
Ze świata
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
Pieniądze
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
Ze świata
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
Ze świata
shutterstock_2636047693
"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica