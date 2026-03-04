Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc. Jak podał bank centralny w komunikacie, RPP zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie" - dodano.

Rada podała, że czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście napięć geopolitycznych.

Prognozy inflacji i wzrostu PKB

"Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 19 lutego 2026 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 - 2,9 proc. w 2026 r. (wobec 1,9 - 4, proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 1,1 - 3,7 proc. w 2027 r. (wobec 1,1 - 4,1 proc.) oraz 0,9 - 4 proc. w 2028 r." - poinformował NBP w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 - 4,7 proc. w 2026 r. (wobec 2,7 - 4,6 proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 2 - 3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,5 - 3,7 proc.) oraz 1,8 - 4,1 proc. w 2028 r." - dodano.

W komunikacie wskazano, że ze względu na "kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP". Jednocześnie Rada zastrzegła, że dalsze jej decyzje będą "zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie

Rada odnotowała ponadto, że w ostatnim okresie na świecie wzrosły ceny surowców energetycznych, z kolei ceny surowców rolnych pozostają wyraźnie niższe niż rok wcześniej.

"Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną" - wskazano.

Odnosząc się do sytuacji w gospodarce światowej, RPP wskazała, że w IV kwartale 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika aktywności była zbliżona do wieloletnich średnich. Dodano, że inflacja w ostatnich miesiącach w strefie euro kształtowała się w pobliżu celu Europejskiego Banku Centralnego, natomiast w Stanach Zjednoczonych była nadal wyższa od celu Rezerwy Federalnej.

W Polsce, według wstępnego szacunku GUS, wzrost PKB wyniósł 4,0 proc. rdr w IV kw. 2025 r. Jak wskazała RPP, dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji, przy nieznacznie ujemnym wkładzie eksportu netto.

"W styczniu br. w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż detaliczna, natomiast produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa się obniżyły. Jednocześnie roczna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. była wyraźnie niższa niż w poprzednim miesiącu. Towarzyszył temu dalszy spadek zatrudnienia w tym sektorze" - napisano.

RPP poinformowała, że bank centralny "będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie".

Opracował Bartłomiej Ciepielewski