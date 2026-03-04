Logo TVN24
Biznes
Z kraju

Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Inflacja w 2026 roku z 50‑procentowym prawdopodobieństwem ukształtuje się w przedziale 1,6-2,9 procent, natomiast tempo wzrostu PKB w tym okresie wyniesie od 3,1 do 4,7 procent - poinformował Narodowy Bank Polski po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Wśród głównych czynników ryzyka dla kształtowania się cen pozostają polityka fiskalna, dynamika wynagrodzeń oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc. Jak podał bank centralny w komunikacie, RPP zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie" - dodano.

Rada podała, że czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście napięć geopolitycznych.

Czytaj też: Rośnie apetyt na kredyty, ale na niższą kwotę

Prognozy inflacji i wzrostu PKB

"Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 19 lutego 2026 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 - 2,9 proc. w 2026 r. (wobec 1,9 - 4, proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 1,1 - 3,7 proc. w 2027 r. (wobec 1,1 - 4,1 proc.) oraz 0,9 - 4 proc. w 2028 r." - poinformował NBP w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 - 4,7 proc. w 2026 r. (wobec 2,7 - 4,6 proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 2 - 3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,5 - 3,7 proc.) oraz 1,8 - 4,1 proc. w 2028 r." - dodano.

W komunikacie wskazano, że ze względu na "kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP". Jednocześnie Rada zastrzegła, że dalsze jej decyzje będą "zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie

Rada odnotowała ponadto, że w ostatnim okresie na świecie wzrosły ceny surowców energetycznych, z kolei ceny surowców rolnych pozostają wyraźnie niższe niż rok wcześniej.

"Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną" - wskazano.

Odnosząc się do sytuacji w gospodarce światowej, RPP wskazała, że w IV kwartale 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika aktywności była zbliżona do wieloletnich średnich. Dodano, że inflacja w ostatnich miesiącach w strefie euro kształtowała się w pobliżu celu Europejskiego Banku Centralnego, natomiast w Stanach Zjednoczonych była nadal wyższa od celu Rezerwy Federalnej.

W Polsce, według wstępnego szacunku GUS, wzrost PKB wyniósł 4,0 proc. rdr w IV kw. 2025 r. Jak wskazała RPP, dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji, przy nieznacznie ujemnym wkładzie eksportu netto.

O tyle wzrosła polska gospodarka
"W styczniu br. w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż detaliczna, natomiast produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa się obniżyły. Jednocześnie roczna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. była wyraźnie niższa niż w poprzednim miesiącu. Towarzyszył temu dalszy spadek zatrudnienia w tym sektorze" - napisano.

RPP poinformowała, że bank centralny "będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie".

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

