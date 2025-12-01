Logo TVN24

To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę

gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
Domański o Osobistym Koncie Inwestycyjnym (OKI)
Źródło: TVN24
Wyceny czołowych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zaczynają robić wrażenie w Europie – pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita". Jak zauważa, trwająca od ponad trzech lat hossa na warszawskiej giełdzie wywindowała wyceny wielu spółek do nienotowanych nigdy wcześniej poziomów.

Dziennik przypomniał, że tylko w bieżącym roku indeks WIG wzrósł o ponad 40 procent, a kapitalizacja zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów wzrosła o niemal 800 mld zł i osiągnęła poziom 2,28 bln zł.

"Rz" podkreśliła, że z tej sumy 1,1 mld zł przypada na krajowe spółki, których wartość wzrosła w tym roku o ok. 350 mld zł.

Allegro, Dino, Orlen, PKO BP

Efektem dobrych notowań jest – jak pisze dziennik – coraz mniejszy dystans dzielący krajowych potentatów od branżowych liderów.

"Rz" zaznaczyła, że pod względem kapitalizacji Allegro przewodzi w Europie w sektorze e-commerce, a zarazem jest 21. spółką tego sektora globalnie.

Ponadto dziennik wymienia sieć dyskontów Dino (7. miejsce w swym sektorze, nieznacznie przed Grupą Carrefour), Orlen (11. wśród koncernów paliwowych w Europie) oraz PKO BP (22. pozycja w sektorze bankowym, tuż za holenderskim ABN Amro).

WIG - wykres z ostatnich pięciu lat
WIG - wykres z ostatnich pięciu lat
Źródło: Stooq

"Bardzo dobre trzy lata"

– Za nami bardzo dobre trzy lata i obecnie nie widać sygnałów, które wskazywałyby na zmianę kierunku – powiedział gazecie dyrektor ds. inwestycyjnych w BM Alior Banku, Bartłomiej Zalewski.

Zaznaczył, że wzrost stawki CIT dla sektora bankowego i spadające stopy procentowe powinny ograniczyć dynamikę wzrostu zysków banków, co z kolei może wyhamować hossę na WIG20.

Dodał też, że aktualne wyceny są "lekko powyżej swoich średnich z ostatnich 20 lat, co oznacza, że nadal nie jesteśmy bardzo przewartościowani, szczególnie względem rynków zagranicznych".

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO/Shutterstock

Giełda Papierów Wartościowych
