Z kraju

Bomba z opóźnionym zapłonem. "To może oznaczać katastrofę"

biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Szef PIP: nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilno-prawnych
Źródło: TVN24 BiS
Projektowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy może wstrząsnąć polską branżą IT. Uprawnienia do przekształcania umów w etaty budzi ogromne obawy wśród firm technologicznych - informuje w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem ekspertów zmiany mogą doprowadzić do odpływu specjalistów za granicę oraz strat dla budżetu państwa.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi jeden z kluczowych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby nieprawidłowo zawarte umowy cywilnoprawne lub kontrakty B2B (firma-firma) mogły być przekształcane w umowy o pracę - z możliwością objęcia zmian okresem do trzech lat wstecz.

Propozycja ta wzbudziła spore kontrowersje wśród członków rządu. Tymczasem nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

"Bomba z opóźnionym zapłonem"

Według "Dziennika Gazety Prawnej" projektowane przez rząd nowe regulacje nie uwzględniają specyfiki niektórych branż - w szczególności sektora IT, który opiera się na projektowym charakterze pracy oraz elastycznych modelach współpracy.

Wprowadzenie obowiązku zatrudniania na etat firm i specjalistów ceniących sobie swobodę oraz autonomię może okazać się zatem dużym wyzwaniem.

"Głównym problemem jest finansowa bomba z opóźnionym zapłonem. Konieczność przymusowej etatyzacji dużej grupy kontraktorów natychmiast wygeneruje istotny wzrost kosztów zatrudnienia, wynikający z obowiązkowych składek i narzutów właściwych dla stosunku pracy. Jak sygnalizuje Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA, w swoim stanowisku do projektowanej ustawy o PIP, dla firm IT, w których koszty pracy stanowią dominujący element struktury kosztowej, może to oznaczać katastrofę" - wyjaśnia "DGP".

Gazeta podkreśla, że przy "relatywnie niskich marżach w tym sektorze, reklasyfikacja umów grozi natychmiastowym przejściem przedsiębiorstw w stratę". "Dodatkowo, przedsiębiorstwa narażone są na ryzyko dopłaty składek i podatków za okresy przeszłe, co wprowadzi nieprzewidywalne i nieproporcjonalne obciążenia" - czytamy.

Czytaj też: Rząd spiera się o reformę. "Decyzja już niedługo"

"Bariera dla rozwoju" branży IT

"DGP" ostrzega, że niepewność regulacyjna może stanowić "poważną barierę dla rozwoju". Chodzi o kwestie planowania zatrudnienia, zawieranie długoterminowych kontraktów, a także podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

- Nasi specjaliści IT zaczną masowo przenosić swoje rezydencje podatkowe do krajów o bardziej przyjaznym klimacie dla freelancerów. W efekcie zamiast zwiększyć wpływy do ZUS, Polska straci wpływy z PIT i VAT generowane przez tych wysokiej klasy fachowców - ocenia dr Karolina Charewicz-Jakubowska , cytowana przed gazetę.

praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
Dla pracownika
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
Dla pracownika

Organizacja Pracodawców Usług IT (SoDA) apeluje do rządu o pilną rewizję projektu nowelizacji ustawy o PIP i rezygnację z nadania inspektorom prawa do arbitralnego oraz natychmiastowego uznawania istnienia stosunku pracy. Zdaniem SoDA takie decyzje powinny pozostać wyłącznie w kompetencjach sądów pracy, a nowe regulacje nie mogą działać wstecz.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

Państwowa Inspekcja Pracy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica