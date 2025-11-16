Logo TVN24
Z kraju

Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?

walizka wakacje shutterstock_2621472589
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
W 2026 roku nie zabraknie okazji do długich weekendów. Możliwość wzięcia dodatkowego dnia wolnego pojawi się już w styczniu. Kiedy wypadają długie weekendy i kiedy najlepiej zaplanować urlop?

W 2026 roku pracownikom przysługiwać będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy: 1 stycznia w czwartek (Nowy Rok), 6 stycznia we wtorek (Święto Trzech Króli), 5 kwietnia w niedzielę (pierwszy dzień Wielkiej Nocy), 6 kwietnia w poniedziałek (drugi dzień Wielkiej Nocy), 1 maja w piątek (Święto Pracy), 3 maja w niedzielę (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja w niedzielę (pierwszy dzień Zielonych Świątek), 4 czerwca w czwartek (Boże Ciało), 15 sierpnia w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada w niedzielę (Wszystkich Świętych), 11 listopada w środę (Narodowe Święto Niepodległości), 24 grudnia w czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia), 25 grudnia w piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 26 grudnia w sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia). 

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

Urlopy i długie weekendy w 2026 roku
Urlopy i długie weekendy w 2026 roku
Źródło: PAP

Długie weekendy w 2026 roku

Pierwsza okazja do dłuższego odpoczynku będzie już na początku roku. Ponieważ Nowy Rok to czwartek, wystarczy dzień urlopu w piątek, by skorzystać z czterodniowego długiego weekendu. Przy kolejnym dniu urlopu w poniedziałek, 5 stycznia, weekend można wydłużyć do sześciu dni z uwagi na przypadające we wtorek święto Trzech Króli.

W przyszłym roku nie będzie natomiast przedłużonej majówki - Święto Pracy wypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę, co daje tylko trzy dni wolnego.

Dłużej odpocząć od pracy można będzie tradycyjnie w okolicach Bożego Ciała, które przypada w czwartek 4 czerwca. Wzięcie dnia wolnego od pracy w piątek, 5 czerwca, zapewni czterodniowy długi weekend.

Kolejna możliwość pojawi się w sierpniu - jeśli odbierzemy dzień wolny za święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), a na pewno szansa na dłuższe wolne będzie w listopadzie. Co prawda, Wszystkich Świętych wypadnie w niedzielę, nie będzie więc przysługiwał za to święto dzień wolny, ale 11 listopada to środa, przy wykorzystaniu urlopu pojawi się więc możliwość pięcio-, a nawet dziewięciodniowego odpoczynku.

Szansą na dłuższy wypoczynek będzie wykorzystanie dni urlopowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ustawowo wolne od pracy będą wtedy dni od 24 do 27 grudnia. Przy wykorzystaniu urlopu 21, 22 i 23 grudnia pracownicy mogą liczyć na tydzień wolnego, z kolei przy odpowiednio zaplanowanym urlopie po świętach może to być jedenaście dni, biorąc pod uwagę, że 1 stycznia 2027 r. również będzie dniem wolnym od pracy. Koniec grudnia będzie również okazją do odebrania dnia wolnego za ustawowo wolny drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę.

Ile urlopu przysługuje

Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy wynikającego z umowy o pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. Pracownicy zatrudnieni od co najmniej 10 lat, mogą wykorzystać 26 dni urlopu.

Zgodnie z przepisami urlopy udzielane są na podstawie planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Planem nie obejmuje się 4 dni przysługujących jako urlop na żądanie.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

