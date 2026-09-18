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Z kraju

Co z paliwami? "Spodziewamy się przełamania"

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benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Ceny paliw uderzają po kieszeni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rabizo Anatolii/Shutterstock
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Ceny paliw na stacjach benzynowych już biją rekordy - podkreślają analitycy e-petrol.pl. Co gorsza, nie mają optymistycznych wieści dla kierowców, wręcz przeciwnie - ma być jeszcze drożej.

Benzyna podrożeje do ponad 8 złotych za litr, a cena diesla przekroczy barierę 9 złotych za litr - uważają eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw w hurcie

"W hurtowych cennikach producentów paliw w mijającym tygodniu zanotowaliśmy dalszy wzrost cen" - uważają analitycy.

Wskazują, że "metr sześcienny 95-oktanowej benzyny, który jest dzisiaj wyceniany średnio na 6370,40 zł, od poprzedniego piątku podrożał o 292,60 zł".

"Jeszcze mocniej, bo o 341,60 zł, wzrosła w tym okresie cena oleju napędowego. Dzisiaj metr sześcienny diesla kosztuje w rafineriach średnio 7509,20 zł" - dodali.

Drogo, drożej, paliwo

Według e-petrol.pl skala podwyżek na stacjach i tak nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw.

  • Cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 10 gr do poziomu 7,99 zł za litr.
  • Średnia cena oleju napędowego wzrosła o 14 gr i wyniosła 8,89 zł za litr.
  • Gaz LPG podrożał o 13 gr a jego aktualna cena to 3,10 zł za litr.

Ceny paliw - prognozy

"W drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego" - wskazano w komentarzu.

Dodano, że w przyszłym tygodniu przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw będą na poziomie:

  • E10 - 7,97-8,11 zł za litr;
  • ON - 8,99-9,28 zł za litr;
  • autogaz - 3,10-3,21 zł za litr.

Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów

W piątek Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają sfinansować program CPN - "Ceny Paliwa Niżej". Przegłosowano poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek byłby naliczany od marca 2026 r. do marca 2027 r. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałaby do końca grudnia 2026 r.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
stacja paliwPaliwoStacje benzynoweBenzynaStacje paliwpaliwasprzedaż paliwCeny paliwOlej napędowy
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