Co z Carrefourem w Polsce? "Nie komentujemy plotek"

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Branżowy portal zwraca uwagę, że Fozzy Group to drugi pod względem wielkości (po ATB Markecie) detalista spożywczy w Ukrainie.

Co z Carrefourem w Polsce?

"Na koniec czerwca 2025 r. grupa miała 840 sklepów pod szyldami Silpo (główna marka), Fora, Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore i Foodpod - wynika z wyliczeń GT Partners Ukraine. To dane, które nie uwzględniają placówek handlowych z ukraińskich terytoriów okupowanych przez Rosję. Względem 2024 r. wicelider ukraińskiego rynku urósł o 14 sklepów" - czytamy w artykule.

Wiadomości Handlowe przypominają, że we wrześniu francuski "La Lettre" ujawnił, że Carrefour szykuje się do sprzedaży swoich aktywów w Polsce. "Francuska grupa wspólnie z JP Morgan przygotowała tzw. data room, czyli środowisko, w którym potencjalni inwestorzy mogą się zapoznać z kompletem poufnych informacji o firmie i jej aktywach" - zwraca uwagę portal.

W kwietniu Wiadomości Handlowe informowały, że Fozzy weszło już do Polski "tylnymi drzwiami".

"Ukraińcy nie uruchomili na własną rękę sklepów nad Wisłą, ale mają 90 proc. udziałów w zarejestrowanej pod koniec 2023 r. spółce IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu sklep sieci... Carrefour. Pozostałe 10 proc. udziałów należy do Macieja Gawrońskiego, szefa logistyki i łańcucha dostaw w Fozzy Group. Dzięki temu powiązaniu, Fozzy zdążyło już pozyskać nieco informacji o realiach funkcjonowania Carrefoura w Polsce, szczególnie franczyzowej części biznesu Francuzów" - przypomina portal.

Stanowisko sieci Carrefour

Zapytaliśmy Carrefour Polska o doniesienia na ten temat. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Sieć na obecnym etapie nie zamierza jednak odnosić się do doniesień medialnych. "W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat" - zaznacza Carrefour.

Wysłaliśmy też pytania do biura prasowego Fozzy Group. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Autorka/Autor: mp/kris Źródło: tvn24.pl, Wiadomości Handlowe Źródło zdjęcia głównego: Magda Wygralak/Shutterstock