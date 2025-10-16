Logo TVN24
Co z Carrefourem w Polsce? "Nie komentujemy plotek"

Ukraińska grupa handlowa Fozzy Group, właściciel sieci supermarketów Silpo, może odegrać rolę w procesie sprzedaży polskich aktywów Carrefour - informuje branżowy portal Wiadomości Handlowe. "Nie komentujemy plotek rynkowych" - podkreśla francuska sieć w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

Branżowy portal zwraca uwagę, że Fozzy Group to drugi pod względem wielkości (po ATB Markecie) detalista spożywczy w Ukrainie.

Co z Carrefourem w Polsce?

"Na koniec czerwca 2025 r. grupa miała 840 sklepów pod szyldami Silpo (główna marka), Fora, Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore i Foodpod - wynika z wyliczeń GT Partners Ukraine. To dane, które nie uwzględniają placówek handlowych z ukraińskich terytoriów okupowanych przez Rosję. Względem 2024 r. wicelider ukraińskiego rynku urósł o 14 sklepów" - czytamy w artykule.

Wiadomości Handlowe przypominają, że we wrześniu francuski "La Lettre" ujawnił, że Carrefour szykuje się do sprzedaży swoich aktywów w Polsce. "Francuska grupa wspólnie z JP Morgan przygotowała tzw. data room, czyli środowisko, w którym potencjalni inwestorzy mogą się zapoznać z kompletem poufnych informacji o firmie i jej aktywach" - zwraca uwagę portal.

W kwietniu Wiadomości Handlowe informowały, że Fozzy weszło już do Polski "tylnymi drzwiami".

"Ukraińcy nie uruchomili na własną rękę sklepów nad Wisłą, ale mają 90 proc. udziałów w zarejestrowanej pod koniec 2023 r. spółce IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu sklep sieci... Carrefour. Pozostałe 10 proc. udziałów należy do Macieja Gawrońskiego, szefa logistyki i łańcucha dostaw w Fozzy Group. Dzięki temu powiązaniu, Fozzy zdążyło już pozyskać nieco informacji o realiach funkcjonowania Carrefoura w Polsce, szczególnie franczyzowej części biznesu Francuzów" - przypomina portal.

Stanowisko sieci Carrefour

Zapytaliśmy Carrefour Polska o doniesienia na ten temat. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Sieć na obecnym etapie nie zamierza jednak odnosić się do doniesień medialnych. "W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat" - zaznacza Carrefour.

Wysłaliśmy też pytania do biura prasowego Fozzy Group. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl, Wiadomości Handlowe

Źródło zdjęcia głównego: Magda Wygralak/Shutterstock

