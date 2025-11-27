Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Podatek w górę. Jest podpis prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki
Adam Szłapka o podwyżce CIT dla banków
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o podwyżce CIT dla banków. Nowe przepisy przewidują, że stawka podatku wyniesie 30 procent w 2026 roku, 26 procent w 2027 roku i 23 procent od 2028 roku.

- Podpisałem ustawę podwyższającą podatki dla banków. Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski - powiedział prezydent w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

- Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa. Szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych - dodał.

Wyższy CIT, niższy podatek bankowy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, miałyby płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.

W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
Pieniądze
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Pieniądze
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"

Zgodnie z ustawą, przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r.

Przepisy ustawy krytykowane są przez banki. Związek Banków Polskich przekonuje, że podniesienie stawki podatku dochodowego dla tylko jednego sektora jest niekonstytucyjne i niesprawiedliwe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Podatek CITbank
Zobacz także:
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
Dla pracownika
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
Dla pracownika
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
Pieniądze
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
Z kraju
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
"Nie ma już prawie żadnych szans na uniknięcie recesji"
Andrzej Duda
Duda pokazał, jaką dostał emeryturę
Z kraju
rupia indyjska
"Wariacki odpływ". To najgorsza waluta na największym kontynencie
Rynki
Tokio - siedziba koncernu Asahi
Nie tylko fabryki stanęły. Mogły wyciec dane nawet 1,5 miliona osób
Mark Carney
Nowy plan Kanady. Wprowadzają ograniczenia
26 2203 REU EV_C_5281-BULGARIA-BUDGET--0006
Niedługo wprowadzają euro. Teraz protestują przeciw budżetowi
Donald Trump
Trump: Nie otrzyma zaproszenia na szczyt G20. Nie jest krajem godnym żadnego członkostwa
portfel, pieniądze
Wpływa na miliony podmiotów i klientów. "Astronomiczna suma"
Pieniądze
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę tragedii
Turystyka
Stellantis
Kontrowersyjna inwestycja giganta. "Rosnące wpływy Pekinu"
Moto
Peter Szijjarto
"Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki"
W tym roku wyniki sprzedaży podczas promocji z okazji Black Friday będą zdecydowanie słabsze niż w roku 2019
Największy bank w Polsce ostrzega klientów
Pieniądze
Energa
Orlen zaprasza do sprzedaży akcji Energi
Z kraju
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
Z kraju
Grand Prismatic Spring w Parku Narodowym Yellowstone
Zagraniczni turyści zapłacą znacznie więcej za popularne atrakcje
TVN24
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Niższe ceny, ale trzeba złożyć oświadczenie. Nowy projekt
Dla firm
shutterstock_2069263361
Stopy procentowe w dół. Nowa prognoza
Z kraju
Elektrownia USA
USA grozi kryzys energetyczny. "To może oznaczać pozostanie w tyle za Chinami"
Tech
sztuczna inteligencja
Bielik Summit 2025. "Sesje od kuchni"
Tech
AliExpress, Joom
Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe
Handel
Władimir Putin
Sukces Putina. Rosja zyskała dostęp do nowych portów
shutterstock_2406880799
Chaos i frustracja. Za miesiąc rewolucja w sprawie pensji
Joanna Rubin-Sobolewska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica