Budżet państwa pod kreską. Nowe dane o deficycie

Jaciek Siewiera: budżet już się ledwo dopina

Wydatki budżetu państwa po lutym wyniosły 126,8 mld zł, co oznacza, że zrealizowano około 13,8 procent rocznego planu wydatków.

W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wydano o około 14,7 mld zł więcej, czyli o 13,2 procent więcej niż rok wcześniej. W lutym ubiegłego roku wydatki wynosiły 112,1 miliarda złotych, co stanowiło wówczas 12,2 procent planu rocznego.

Resort przekazał, że dochody podatkowe budżetu państwa w tym czasie wyniosły 69,5 mld zł i były wyższe o około 2,1 mld zł (tj. 3,1 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2025 roku.

Wpływy do budżetu

Dochody z podatku VAT wyniosły 64,5 mld zł i były wyższe o około 0,9 mld zł (tj. 1,5 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2025 roku.

W przypadku podatku akcyzowego było to 14,1 mld zł, czyli o około 1,2 mld zł (9,4 procent) więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Ministerstwo podało, że dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły -24,7 mld zł. Były one niższe o około 1,9 mld zł (8,3 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2025. W raportowanym okresie dochody z podatku CIT wyniosły 11,2 mld zł i były wyższe o około 1,1 mld zł (11,1 procent) w stosunku do ubiegłego roku.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski