Bruksela zmienia prognozy dla Polski

Komisja Europejska prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce w 2026 r. na poziomie 3,5 proc. rdr, a w 2027 r. na 2,8 proc. - wynika z jesiennej rundy prognoz KE.

PKB Polski w prognozach KE

"W 2026 r. wzrost gospodarczy ma przyspieszyć do 3,5 proc. (z prognozowanych na 2025 r. 3,2 proc. - red.) (...). Wkład konsumpcji prywatnej ma pozostać wysoki, ale słabszy niż w poprzednim roku, przez niższe tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego. Przewiduje się, że dodatni wkład inwestycji znacznie wzrośnie, odzwierciedlając większe wykorzystanie funduszy UE, zwłaszcza w ostatnim roku KPO, co zrównoważy niższy wzrost konsumpcji prywatnej. Ujemny wpływ eksportu netto ulegnie dalszemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem eksportu" - napisano w raporcie KE.

"W 2027 r. wzrost gospodarczy ma spaść do 2,8 proc. Przewiduje się, że konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach. Wzrost inwestycji i konsumpcji publicznej ma ulec spowolnieniu, głównie w wyniku spadku absorpcji funduszy UE. Wpływ handlu netto ma być nieznacznie ujemny" - dodano.

Inflacja w Polsce ma hamować

KE podkreśliła w przedstawionej w poniedziałek jesiennej prognozie gospodarczej, że w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce ma hamować.

Unijni urzędnicy obniżyli jej prognozę na 2025 r do 3,4 proc. (wiosną szacowali 3,6 proc.). W 2026 roku inflacja ma wynieść 2,9 proc., ale w 2027 r. wzrośnie do 3,7 proc. - w przypadku wejścia w życie systemu ETS2 (UE uzgodniła pod koniec października jego opóźnienie do 2028 r.).

