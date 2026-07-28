Prezes Blika składa rezygnację

Atak hakerski na Blik. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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"Dariusz Mazurkiewicz złożył Radzie Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności SA rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu" - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Dariusz Mazurkiewicz Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Jak dodała, jest on związany z Polskim Standardem Płatności S.A. od ponad 11 lat. "Od czerwca 2017 roku kieruje spółką jako Prezes Zarządu".

Nowy etap zawodowy Dariusza Mazurkiewicza

Mazurkiewicz ocenił, że Blik ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość.

- Jestem niezwykle dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Rozpoczynam nowy etap zawodowy z wdzięcznością za zaufanie, którym przez lata mnie obdarzono - powiedział cytowany w komunikacie.

Z kolei przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, prezes PKO BP Szymon Midera stwierdził, że Mazurkiewicz konsekwentnie budował wartość spółki. - Blik jest rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym przez miliony klientów i kluczowym podmiotem rynku płatniczego - zauważył.

Wkrótce informacje o nowym prezesie

Polski Standard Płatności zastrzegł, że o wyborze nowego prezesa poinformuje w odrębnym komunikacie.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.