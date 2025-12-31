Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje

Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji
Źródło: TVN24
Zaawansowany cyberatak na serwery spółki Dom Development, który miał miejsce na początku grudnia, został zgłoszony do prokuratury i Prezesa UODO - przekazało biuro prasowe firmy. Dom Development współpracuje też w tej sprawie z CERT Polska. Dodano, że obecnie firma działa bez zakłóceń.

Do zaawansowanego cyberataku na spółkę deweloperską Dom Development doszło 4 grudnia br., o czym poinformowała ona w komunikacie na swojej stronie internetowej.

"Na obecnym etapie trwa intensywna analiza dotycząca przedmiotu ataku hakerskiego. Dotychczasowe ustalenia wykazały, że istnieje wysokie ryzyko, iż skradzione zostały dane osobowe gromadzone przez spółki z Grupy Dom Development S.A. Dlatego Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawiadomiła właściwe organy państwowe, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prokuraturę, informując o wykrytych zagrożeniach" - przekazało PAP biuro prasowe spółki.

Jak podała wcześniej firma, doszło do naruszenia ochrony danych z systemów - byłych i obecnych klientów, kontrahentów i pracowników. W bazach danych znajdowały się m.in. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, numery PESEL i NIP, imiona rodziców, stan cywilny oraz dane z dokumentów tożsamości. Wśród tych ostatnich wymieniono numery dowodów osobistych, daty ich ważności oraz nazwy organów wydających.

Jak podano, naruszenie mogło objąć również dane finansowe i majątkowe, takie jak numery rachunków bankowych, informacje o zadłużeniu, numery ksiąg wieczystych oraz szczegóły dotyczące zawieranych transakcji i nabytych produktów. W niektórych przypadkach w systemach znajdowały się także informacje o stanie zdrowia.

"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów

Tech

Atak na kilka podmiotów

Spółka poinformowała na swojej stronie, że cyberatak dotyczył podmiotów grupy: Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o., Dom Development Kredyty Sp. z o.o., Dom Construction Sp. z o.o., Dom Development Grunty Sp. z o.o., Dom Land Sp. z o.o., Fundacja Nasz Dom, Euro Styl S.A.

Jak podało PAP biuro prasowe, firma nawiązała bezpośrednią współpracę z CERT Polska, dzięki czemu „została objęta opieką i uzyskała wsparcie od wyspecjalizowanej instytucji państwowej”. Wskazano, że CERT Polska może pomóc spółce m.in. w identyfikacji grupy cyberprzestępczej, która dokonała ataku.

Spółka zaznaczyła, że zespół ds. cyberbezpieczeństwa w Dom Development natychmiast po ataku podjął działania na rzecz ograniczenia jego skutków oraz zwiększenia bezpieczeństwa systemów i danych, aby zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości.

"Jednocześnie pragniemy podkreślić, że spółki z Grupy Dom Development S.A. prowadzą działalność operacyjną bez zakłóceń" - podano.

W komunikacie na stronie internetowej firma wymieniła wśród skutków ataku: usiłowanie uzyskania przez osoby trzecie kredytów w instytucjach pozabankowych na skradzione dane, usiłowanie kradzieży lub sfałszowania tożsamości, usiłowanie wyłudzenia ubezpieczenia oraz skorzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego.

Co powinni zrobić klienci?

Jak podała firma, aby zapobiec tym skutkom, osoby poszkodowane naruszeniem powinny zastrzec numeru PESEL oraz założyć konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej. Dom Development radzi też, by zachować ostrożność wobec wiadomości i telefonów od nieznanych odbiorców oraz wobec osób, które telefonicznie poproszą o weryfikacje tożsamości. Osoby objęte naruszeniem nie powinny też otwierać linków ani załączników z podejrzanych lub niespodziewanych wiadomości - podała spółka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
Z kraju
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
Turystyka
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
Pieniądze
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
Tech
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
Tech
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
Z kraju
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo ostrzega przed takimi mailami
Z kraju
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
"Ostrzejsze zasady". Jest decyzja w sprawie kilometrówek
Z kraju
shutterstock_2714128647
Duże zmiany w dostępie do darmowej pomocy prawnej
Z kraju
warszawa tlum shutterstock_2573185445
"Koniec ery awizo". Co się zmieni od stycznia?
Z kraju
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Miliardy w obligacjach na polski atom
Z kraju
kopenhaga dania shutterstock_2210653285
Rezygnują po 400 latach. Rewolucja w państwowej spółce
Ze świata
haker internet bezpiecenstwo shutterstock_2485580919
Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie
Tech
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
Z kraju
Beyonce w 2024 roku
Beyonce została właśnie miliarderką
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
Dla pracownika
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
Ze świata
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
Z kraju
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
Z kraju
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
Ze świata
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
Turystyka
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica