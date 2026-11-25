Z kraju Anna Korwin-Piotrowska stawia ultimatum prezesowi Narodowego Banku Polskiego Natalia Kieszek |

Paweł Szałamacha o decyzji NBP ws. zamrożenia rachunków Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: NBP

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"Szczególnej pilności wymagają wypłaty wynagrodzeń pracowników, należnych świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Publicznie przedstawione stanowisko Narodowego Banku Polskiego, uzależniające przywrócenie obsługi rachunków od wystąpienia na drogę sądową, jest niemożliwe do spełnienia w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnych aktów organów Trybunału" - napisała zastępująca prezesa TK, sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska w piśmie do prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Pismo Anny Korwin-Piotrowskiej do NBP

We wtorek 24 listopada Anna Korwin-Piotrowska skierowała pismo do prezesa NBP Adama Glapińskiego, wzywając go do "niezwłocznego przywrócenia obsługi rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego na podstawie aktualnej dokumentacji określającej wskazane przeze mnie zasady reprezentacji i osoby upoważnione do dysponowania środkami, a także do wykonania prawidłowo autoryzowanych zleceń płatniczych".

W wezwaniu napisano, że "rachunki Trybunału Konstytucyjnego służą wykonywaniu budżetu państwa, którego obsługa bankowa należy do ustawowych zadań banku centralnego".

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska podkreśliła, że oczekuje na potwierdzenie przyjęcia pisma i zawartych w nim oświadczeń oraz "informacji o przywróceniu obsługi płatności najpóźniej w następnym dniu roboczym po doręczeniu".

Na przekazanie stanowiska prawnego wraz z regulaminem wyznaczyła termin trzech dni roboczych od doręczenia.

>>> Pismo Anny Korwin-Piotrowskiej do prezesa NBP 25 listopada

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Zablokowane konta TK

NBP na początku ubiegłego tygodnia opublikował oświadczenie, w którym zapowiedział, że "zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny". Następnie, tego samego dnia, wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze, dotyczące środków na rachunkach TK.

Jak wyjaśniał następnego dnia zarząd NBP na konferencji prasowej, decyzja ta "jest całkowicie apolityczna, ma charakter techniczny, ma charakter implementacyjny, wynika wprost z treści rozbieżnych dokumentów złożonych w NBP". W piątek bank skierował pisma do Bogdana Święczkowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej, wzywając ich do sądowego rozstrzygnięcia, kto może reprezentować Trybunał Konstytucyjny i dysponować jego pieniędzmi. NBP udostępnił te pisma opinii publicznej.

Narodowy Bank Polski nie poinformował jednak, że wcześniej, w środę, 18 listopada, to Anna Korwin-Piotrowska skierowała do banku centralnego pismo z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie jej, "kto i na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych". Do tej informacji oraz treści pisma dotarła dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

"Oczekuję niezwłocznego poinformowania mnie oraz publicznej, na jakiej podstawie prawnej i przez kogo podjęta została rzekoma 'decyzja'. Z oczywistych powodów źródłem takiego rozstrzygnięcia nie może być komunikat zamieszczony na stronie internetowej w formie pisemnej lub materiału video" - napisała w ubiegłym tygodniu Anna Korwin-Piotrowska.