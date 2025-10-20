Andrzej Duda ma nową pracę. Firma komentuje

"To, czego najbardziej się obawia Andrzej Duda, to losu emeryta" Źródło: TVN24

Jak napisał poniedziałkowy "Puls Biznesu", firma Zen.com do której trafił Andrzej Duda, oferuje m.in. usługi karty wielowalutowej i rachunki bankowe. Firma powstała w Rzeszowie, a posiada licencję w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Singapurze oraz stara się o licencję w Hongkongu.

Andrzej Duda o nowej roli

- Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by Zen.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje - przekazał gazecie Duda.

Dodał, że zanim zajął się polityką, specjalizował się w prawie administracyjnym, w tym prawie gospodarczym publicznym. - Koncesje, licencje, zezwolenia - wszelkie prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej to był mój obszar specjalizacji - podkreślił były prezydent.

Pytany o to, czy zamierza pojawiać w radach nadzorczych kolejnych firm, Duda przekazał, że tego nie wyklucza. - Nie będę walczył o to, żeby zostać premierem - zadeklarował, dopytywany o plany na przyszłość.

Zen komentuje

"Pan Prezydent Andrzej Duda dołączył do rady nadzorczej UAB ZEN.COM – jest to nasza główna, licencjonowana w UE spółka, która odpowiada za nadzór regulacyjny i strategiczny. To przemyślana decyzja strategiczna, która wzmacnia nasz ład korporacyjny w momencie, gdy wchodzimy w etap intensywnej ekspansji na rynki o złożonym otoczeniu regulacyjnym, jak Azja i Bliski Wschód" - przekazało biuro prasowe firmy w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl. "Jest to funkcja ściśle doradczo-nadzorcza, zgodna ze standardami europejskiego corporate governance. Nie obejmuje ona udziału w działaniach operacyjnych, zarządczych ani promocyjnych. Rola Pana Prezydenta ma charakter instytucjonalny i apolityczny" - napisano.

Wyjaśniono, że Andrzej Duda dołączył do Zen.com w październiku. W odpowiedzi na pytanie o zarobki, firma stwierdza: nie ujawniamy indywidualnych warunków wynagrodzeń członków rady nadzorczej. "Zasady wynagradzania są zgodne ze standardami europejskiego corporate governance i mają charakter rynkowy, proporcjonalny do zakresu odpowiedzialności i funkcji doradczo-nadzorczej" - przekazano.

Pytana o to, jak to się stało, że były prezydent trafił do Zen.com, firma odpowiada, że "to efekt przemyślanej decyzji strategicznej". "Pan Prezydent wnosi unikalne doświadczenie w relacjach międzynarodowych oraz zrozumienie procesów instytucjonalnych i regulacyjnych, co jest kluczowe dla naszej dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. Rola Pana Prezydenta w radzie nadzorczej ma wspierać dialog z międzynarodowymi regulatorami oraz wzmacniać nadzór nad zgodnością i ładem korporacyjnym w kontekście globalnego rozwoju Zen.com" - napisano.

Firma nazywana "polskim Revolutem"

Jak podał "PB", firm Zen.com powstała w 2018 r. w Rzeszowie. Stąd też pochodzi jej założyciel Dawid Rożek, przedsiębiorca znany na rynku gamingowym. Był jednym z twórców G2A - założonego w 2010 r. sklepu z cyfrowymi grami, który później przekształcił się w platformę gamingową.

Nazwa jest skrótowcem hasła Zero Effort Non-bank. Początkowo była to aplikacja płatnicza z kartą, której główną zaletą był wysoki cash back. Obecnie jest to karta wielowalutowa z numerem IBAN umożliwiająca rozliczenia w 28 walutach. Zen oferuje też rachunki bankowe (współpracuje z Aion Bankiem). Jak wskazała gazeta - ostatnio widać rosnące zainteresowanie Zena kryptowalutami - na rachunku nie można przechowywać kryptowalut, natomiast aplikacja umożliwia transfer i doładowania.

Zen ma licencję instytucji pieniądza elektronicznego na Litwie. "Fintech bywa nazywany polskim Revolutem, choć jest to porównanie daleko na wyrost. Nie można mu natomiast odmówić konsekwencji w rozwijaniu biznesu" - podała gazeta.

