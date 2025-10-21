Żona byłego prezydenta Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę. Będzie doradzać Glapińskiemu

Nieoficjalnie: Agata Kornhauser-Duda doradczynią w NBP Źródło: TVN24

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Ma tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

O kwestię zatrudnienia żony byłego prezydenta zapytaliśmy biuro prasowe NBP, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Agata Kornhauser-Duda w bazie NBP

Zanim została Pierwszą Damą, Agata Kornhauser-Duda pracowała w latach 1998-2015 jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Jak informowaliśmy w poniedziałek, Andrzej Duda od października jest członkiem rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej. "Wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent. Biuro prasowe Zen.com w odpowiedzi na pytania tvn24.pl przekazało, że rola "pana prezydenta ma charakter instytucjonalny i apolityczny". Wynagrodzenie nie zostało ujawnione.

Nie tylko żona prezydenta

Ponadto, jak udało się ustalić dziennikarzowi TVN24 Konradowi Piaseckiemu, Andrzej Dera również obejmie funkcję w Narodowym Banku Centralnym. Ma on zostać doradcą departamentu prawnego.

Wcześniej Dera był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

