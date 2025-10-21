Logo TVN24
Z kraju

Żona byłego prezydenta Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę. Będzie doradzać Glapińskiemu

Agata Kornhauser-Duda
Nieoficjalnie: Agata Kornhauser-Duda doradczynią w NBP
Źródło: TVN24
Agata Kornhauser-Duda, żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy dostała pracę w Narodowym Banku Polskim - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł TVN24. Grono doradców NBP zasili też Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Dudy.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Ma tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

O kwestię zatrudnienia żony byłego prezydenta zapytaliśmy biuro prasowe NBP, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Agata Kornhauser-Duda w bazie NBP
Agata Kornhauser-Duda w bazie NBP

Zanim została Pierwszą Damą, Agata Kornhauser-Duda pracowała w latach 1998-2015 jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Dekada "tajemniczej pierwszej damy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dekada "tajemniczej pierwszej damy"

Maciej Wacławik

Jak informowaliśmy w poniedziałek, Andrzej Duda od października jest członkiem rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej. "Wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent. Biuro prasowe Zen.com w odpowiedzi na pytania tvn24.pl przekazało, że rola "pana prezydenta ma charakter instytucjonalny i apolityczny". Wynagrodzenie nie zostało ujawnione.

Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
Dowiedz się więcej:

Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy

Nie tylko żona prezydenta

Ponadto, jak udało się ustalić dziennikarzowi TVN24 Konradowi Piaseckiemu, Andrzej Dera również obejmie funkcję w Narodowym Banku Centralnym. Ma on zostać doradcą departamentu prawnego.

Wcześniej Dera był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Autorka/Autor: kris/ pkarp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Dowiedz się więcej:

Agata Kornhauser-DudaAndrzej DudaNBPPrezes NBP Adam Glapiński
