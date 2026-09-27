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Turystyka

Tusk: wszyscy to dostrzegają

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Donald Tusk
Tusk: grzeczny to już byłem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
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Polska górą! - mówi premier Donald Tusk. I wcale nie chodzi tu o sukcesy sportowe. Szef rządu zwraca uwagę na kolejny aspekt naszej rzeczywistości i podkreśla, że "Polska jest w Europie miejscem wyjątkowym".

- "The Telegraph", National Geographic, "The Independent", Euronews, "Le Figaro", "New York Times" - znacie te tytuły, prawda? No to słuchajcie, wszystkie te tytuły, bardzo różne, w jednej sprawie są absolutnie zgodne - Polska to według nich turystyczny "must have" - zaznacza premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Premier: Polska stała się fenomenem

I dodaje: - Dlaczego? Bo w ocenie wszystkich zachodnich czasopism, telewizji - Polska jest w Europie miejscem wyjątkowym pod względem czystości, bezpieczeństwa, stabilności, a do tego oczywiście atrakcje turystyczne i kapitalni ludzie. 

Tusk podkreśla, że na różnych platformach i w mediach społecznościowych są "dziesiątki, setki filmików, wpisów, postów, rolek od ludzi z całego świata, którzy są zachwyceni, nie wierzą własnym oczom i właśnie mówią, że to jest tak wyjątkowe miejsce". 

- Można wyjść wieczorem, w nocy, spotka się zawsze spokojnych ludzi, właśnie jest bezpiecznie. Polska stała się fenomenem, wszyscy to dostrzegają. Także warto tu przyjeżdżać, naprawdę warto tu żyć, Polska górą - mówi premier.

Polska turystyka

Najnowsze dane dotyczące ruchu turystycznego przedstawił w pierwszej połowie września prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan.

Przekazał, że w pierwszym półroczu w Polsce odnotowano 20,3 mln turystów. Z tego 16,1 mln to turyści krajowi, a 4,2 mln - goście z zagranicy. To wzrost o 7,2 proc. rok do roku.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, to ta liczba wzrasta do ponad 67 milionów - mówił Cierpiał-Wolan, podkreślając, że to szacunki oparte m.in. na danych operatorów telefonii komórkowej.

Jak podał GUS, w lipcu i sierpniu 2026 r. w obiektach noclegowych na terenie Polski udzielono 29,4 mln noclegów. Było to o 3,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., a względem 2022 r. - więcej o 14,2 proc.

Z kolei wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś podkreślił, że PKB w turystyce rośnie szybciej niż PKB w całej gospodarce. – Z obecnych około 5 procent PKB generowanego przez turystykę, przy takiej dynamice wzrostu dojdziemy do około 6,5 procent w ciągu kilku lat - powiedział.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TuskturystykaTurystykaPKBPKB Polski
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