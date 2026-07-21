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Zakaz dla dzieci. Francja robi kolejny krok

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock
Francuska komisja parlamentarna uzgodniła projekt ustawy zakazującej korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia.

Komisja parlamentu Francji zaakceptowała projekt przepisów ograniczających dzieciom dostęp do platform społecznościowych. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby zakaz zaczął obowiązywać wraz z początkiem roku szkolnego, czyli na początku września.

Uchwała ma zostać omówiona we wtorek w izbie niższej francuskiego parlamentu, a następnie trafić do Senatu.

Platformy będą musiały weryfikować wiek

Minister odpowiedzialny za technologie informacyjne ma przygotować listę serwisów społecznościowych zakazanych dla dzieci i nastolatków poniżej 15. roku życia.

Platformy zostaną również zobowiązane do wdrożenia systemów weryfikacji wieku. Rozwiązania te będą musiały uzyskać akceptację francuskiego organu odpowiedzialnego za ochronę prywatności.

Projekt przewiduje ponadto zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach średnich.

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Francja idzie śladem Australii

Jeśli przepisy wejdą w życie, Francja podąży drogą Australii. W grudniu kraj ten jako pierwszy na świecie wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Regulacje objęły między innymi Facebooka, Snapchata, TikToka i YouTube'a.

Macron zabiega również o poparcie dla podobnych ograniczeń w Unii Europejskiej i poza nią. Ograniczenie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych poparła niedawno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Media społecznościoweFrancjaTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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