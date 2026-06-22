Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

AI zużywa coraz więcej wody. Nvidia ogłasza nowe rozwiązanie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
pap_20260601_02B
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA
Nvidia przekonuje, że jej nowa generacja infrastruktury AI może znacząco ograniczyć problem zużycia wody w centrach danych. Firma twierdzi, że najnowszy system chłodzenia może działać z cieczą o wyższej temperaturze, co zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń chłodniczych.

Nvidia ogłosiła podczas London Climate Week, że jej najnowszy system AI może być w pełni chłodzony cieczą na tyle ciepłą, by ograniczyć zapotrzebowanie na dodatkowe urządzenia chłodnicze.

To ważna deklaracja, bo centra danych znajdują się pod coraz większą presją z powodu zużycia energii i wody. Jednocześnie to właśnie układy Nvidii napędzają boom na sztuczną inteligencję, który zwiększa zapotrzebowanie na infrastrukturę obliczeniową.

Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"
Dowiedz się więcej:

Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"

- Wyzwanie związane ze zużyciem wody przez centra danych zostało w dużej mierze rozwiązane - powiedział Josh Parker, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Nvidii.

AI może zmienić polską gospodarkę. PKB wzrośnie nawet o 12 procent
Dowiedz się więcej:

AI może zmienić polską gospodarkę. PKB wzrośnie nawet o 12 procent

Z kraju

Nvidia ma nowe rozwiązanie w sprawie zużycia wody

Według Nvidii nowy system wykorzystuje recyrkulowaną mieszankę chłodzącą, która zawiera wodę i glikol propylenowy, podobny do płynu stosowanego w samochodach. Może ona pracować w temperaturze 45°C.

"Gdyby chmura była krajem, zajmowałaby szóste miejsce na świecie"
Dowiedz się więcej:

"Gdyby chmura była krajem, zajmowałaby szóste miejsce na świecie"

Ponieważ ciecz działa w wyższej temperaturze niż w poprzednich rozwiązaniach, centra danych mogą w mniejszym stopniu polegać na urządzeniach chłodniczych zużywających duże ilości energii lub wody. W niektórych przypadkach mogłyby nawet całkowicie z nich zrezygnować.

Nvidia twierdzi, że takie rozwiązanie pozwoli operatorom centrów danych obniżyć koszty chłodzenia. Firma nie ujawniła jednak kosztów samych systemów.

Jensen Huang powiedział to publicznie. Akcje spółki poszybowały
Dowiedz się więcej:

Jensen Huang powiedział to publicznie. Akcje spółki poszybowały

Microsoft o potencjale nowego rozwiązania

Potencjał nowego rozwiązania skomentował Steve Solomon, wiceprezes Microsoftu ds. inżynierii centrów danych. Został zapytany o takie możliwości jeszcze zanim poznał szczegóły ogłoszenia Nvidii.

- To byłaby wielka sprawa dla wszystkich, gdyby udało się sprawić, by wszystkie układy tak działały - powiedział Solomon.

Według niego taka technologia mogłaby wyeliminować potrzebę stosowania mechanicznych agregatów chłodniczych w większości klimatów przez większość czasu, nawet w gorących miejscach, takich jak amerykański stan Arizona.

G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Dowiedz się więcej:

G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"

Zużycie wody przez sztuczną inteligencję

Deklaracje Nvidii nie oznaczają jednak, że obawy dotyczące wody znikną z dnia na dzień. Nowe systemy będą potrzebowały lat, by upowszechnić się w całej branży, a wiele istniejących centrów danych nadal będzie działać w oparciu o starsze technologie chłodzenia.

Zużycie wody wewnątrz centrum danych to także tylko część szerszej debaty. Znaczące ilości wody mogą być potrzebne również do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej przez infrastrukturę AI. Skala tego zużycia zależy od źródła energii.

Wydajność może napędzić dalszą rozbudowę AI

Nvidia przekonuje, że nowe rozwiązanie może sprawić, iż każda jednostka obliczeń AI będzie znacznie bardziej efektywna. Jednocześnie firma jasno wskazuje, że wzrost wydajności ma wspierać dalszy rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji.

"Obciążenia związane z AI nie stają się lżejsze" - napisał Parker we wpisie na blogu.

Jego zdaniem bez poprawy efektywności ilość energii potrzebnej do działania AI rosłaby wraz z popytem. To oznacza, że nowe systemy mogą ograniczyć zużycie wody i energii w przeliczeniu na pojedynczy system AI, ale jednocześnie mogą przyspieszyć rozbudowę całej branży i zwiększyć jej całkowity ślad środowiskowy.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Axios
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraLawina przekleństw, tysiące wierzycieli. Ujawniamy nagranie spotkania w upadającej firmie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
NvidiaTechnologiaAISztuczna inteligencjaMicrosoft
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
cpk2
"Symboliczna umowa". Rusza budowa Portu Polska
Alan Greenspan czb
Odeszła legenda amerykańskiej gospodarki
Ze świata
NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kolejny etap oszustw NCBiR. Prokuratura składa nowy akt oskarżenia
ormuz shutterstock_617485811_1
Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta
Ze świata
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
Rynki
Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski
AI może zmienić polską gospodarkę. PKB wzrośnie nawet o 12 procent
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany na szczycie kluczowej agencji. PAIH ma nowe szefostwo
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
shutterstock_2592149547
Tanie linie lotnicze w odwrocie. Pasażerowie zmieniają wybory
Ze świata
Orlen, paliwo, stacja
Wtorek na stacjach paliw. Nowe obwieszczenie
Wojciech Balczun i Adam Szłapka
Nowy gigant w polskiej zbrojeniówce. "Odpowiedź na wieloletnią dyskusję"
Warszawa, wieżowce, skyline Warszawy, panorama Warszawy
Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce
Dla firm
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować"
zakupy rachunek sklep
Nowe dane ze sklepów. Sprzedaż poniżej prognoz
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"
Ropa naftowa
Spadki na rynku ropy. "Nowy rozdział w relacjach z Iranem"
Rynki
Miłosz Motyka
Kiedy wystartuje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? "Termin jest realny"
Tankowanie na stacji paliw
Poniedziałek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
Moto
paczkomat kobieta przesylka shutterstock_2144111673
Koniec zakupów bez cła. Nowe przepisy od lipca
Handel
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek deweloperów
Nieruchomości
mezczyzna dom shutterstock_2530343275
Tak mieszka coraz więcej Polaków. Jeden z modeli zyskuje popularność
Nieruchomości
Król Karol III
Koniec tajemnicy. Król Karol III opublikuje swoje zeznanie podatkowe
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tyle kosztuje paliwo w niedzielę
ciesnina ormuz
"Może być już za późno". Eksperci ostrzegają w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
Zniknęły w kilka minut. Dziś można było zdobyć bon turystyczny
Turystyka
Donald Trump we Francji
Nie są już zagrożeniem. Trump zmienia zdanie
Tech
Plaża, morze, wakacje, lato
Jak Polacy planują wakacje? Te kierunki wybierają najczęściej
Turystyka
Wenecja
Nowy burmistrz Wenecji chce znacznie podnieść opłatę za wstęp do miasta
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica