Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty

shutterstock_2459516807
Proces przeciw największym technologicznym gigantom. Materiał "Faktów TVN"
Źródło: "Fakty TVN"
Adobe ogłosiło, że zapłaci 75 milionów dolarów w ramach ugody kończącej pozew złożony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Władze zarzucały firmie wprowadzanie klientów w błąd poprzez ukrywanie wysokich opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz utrudnianie rezygnacji z subskrypcji - podał w piątek Reuters.

Producent jednego z najpopularniejszych na świecie programów graficznych i biurowych zawarł z Departamentem Sprawiedliwości USA ugodę wartą 75 milionów dolarów. Firma przeznaczy też dodatkowe 75 milionów dolarów na świadczenia dla swoich klientów. Porozumienie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Adobe nie przyznaje się do winy, ale zdecydowało się na ugodę, by zakończyć spór i skoncentrować się na obsłudze użytkowników.

Adobe ukrywało opłaty

Zarzuty wobec przedsiębiorstwa dotyczyły praktyk związanych z planem subskrypcyjnym określanym jako "roczna płatność miesięczna". Według amerykańskich władz informacja o wysokich opłatach za wcześniejsze rozwiązanie umowy, sięgających nawet kilkuset dolarów, była ukryta w drobnym druku lub w mało widocznych linkach podczas rejestracji usługi.

Departament Sprawiedliwości oraz Federalna Komisja Handlu zarzucały również firmie, że proces rezygnacji z subskrypcji był celowo skomplikowany. Klienci próbujący anulować usługę online musieli przechodzić przez szereg kolejnych ekranów, a osoby kontaktujące się z infolinią często trafiały na wielokrotne przekierowania i opóźnienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JHVEPhoto/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USATechnologia
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

