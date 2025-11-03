Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii

Specjaliści od sztucznej inteligencji (AI) przebierają w ofertach pracy Źródło: TVN24

Umowa zapewni OpenAI natychmiastowy dostęp do setek tysięcy procesorów graficznych (GPU) firmy Nvidia do szkolenia i uruchamiania modeli sztucznej inteligencji.

W pierwszej fazie umowy wykorzystane zostaną istniejące centra danych AWS, ale docelowo Amazon zbuduje dodatkową infrastrukturę dla OpenAI.

Ogromne pieniądze na zwiększenie mocy obliczeniowych

Współzałożyciel i dyrektor generalny OpenAI Sam Altman ogłosił, że firma zamierza wydać 1,4 biliona dolarów na zwiększenie mocy obliczeniowych o 30 gigawatów, co jest mocą taką, jaka wystarczy do zasilania około 25 milionów amerykańskich gospodarstw domowych.

- Rozwój sztucznej inteligencji wymaga ogromnych zasobów obliczeniowych i niezawodności. Nasza współpraca z AWS wzmacnia szeroki ekosystem obliczeniowy, który będzie napędzał nową erę i zapewni wszystkim dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji - powiedział.

Centrum danych Amazon Web Services Źródło: EPA

Relacje z Microsoftem

Ogłoszone partnerstwo oznacza jeszcze dalsze odejście OpenAI od Microsoftu, który do początku tego roku był wyłącznym partnerem firmy Altmana.

W styczniu Microsoft ogłosił, że nie będzie już wyłącznym dostawcą usług chmurowych dla OpenAI i przechodzi na model, w którym będzie miał pierwszeństwo w przypadku nowych zamówień. W zeszłym tygodniu preferencyjny status Microsoftu wygasł na mocy nowo wynegocjowanych warunków handlowych z OpenAI, co pozwoliło twórcy ChatGPT na nawiązanie szerszej współpracy z innymi dostawcami.

Już wcześniej OpenAI zawarł umowy dotyczące chmury obliczeniowej z Oracle i Google, ale AWS jest zdecydowanym liderem rynku.

Znaczenie umowy Amazona z OpenAl

Dla Amazona umowa z OpenAI ma duże znaczenie zarówno ze względu na wielkość samej transakcji, jak i fakt, że ma on bliskie powiązania z Anthropic, konkurentem OpenAI. Amazon zainwestował miliardy dolarów w Anthropic i obecnie buduje w Indianie dla tej firmy kosztujące 11 mld dolarów centrum danych.

W związku z ogłoszeniem umowy z OpenAI akcje Amazon wzrosły w poniedziałek o ok. 5 proc., do ok. 255 dolarów, osiągając najwyższy kurs w historii. Dzięki temu wartość firmy zwiększyła się o prawie 140 mld dolarów - do ok. 2,76 bln dol. Z kolei po ogłoszeniu tej umowy akcje Microsoftu na krótko spadły.

