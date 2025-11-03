Logo TVN24
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii

pap_20250923_1UD
Specjaliści od sztucznej inteligencji (AI) przebierają w ofertach pracy
Źródło: TVN24
OpenAI poinformował o podpisaniu z Amazon Web Services siedmioletniego kontraktu o wartości 38 miliardów dolarów na dostarczanie usług chmurowych. Po ogłoszeniu umowy akcje Amazona wzrosły o około 5 procent, osiągając najwyższy poziom w historii.

Umowa zapewni OpenAI natychmiastowy dostęp do setek tysięcy procesorów graficznych (GPU) firmy Nvidia do szkolenia i uruchamiania modeli sztucznej inteligencji.

W pierwszej fazie umowy wykorzystane zostaną istniejące centra danych AWS, ale docelowo Amazon zbuduje dodatkową infrastrukturę dla OpenAI.

Ogromne pieniądze na zwiększenie mocy obliczeniowych

Współzałożyciel i dyrektor generalny OpenAI Sam Altman ogłosił, że firma zamierza wydać 1,4 biliona dolarów na zwiększenie mocy obliczeniowych o 30 gigawatów, co jest mocą taką, jaka wystarczy do zasilania około 25 milionów amerykańskich gospodarstw domowych.

- Rozwój sztucznej inteligencji wymaga ogromnych zasobów obliczeniowych i niezawodności. Nasza współpraca z AWS wzmacnia szeroki ekosystem obliczeniowy, który będzie napędzał nową erę i zapewni wszystkim dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji - powiedział.

Centrum danych Amazon Web Services
Centrum danych Amazon Web Services
Źródło: EPA

Relacje z Microsoftem

Ogłoszone partnerstwo oznacza jeszcze dalsze odejście OpenAI od Microsoftu, który do początku tego roku był wyłącznym partnerem firmy Altmana.

W styczniu Microsoft ogłosił, że nie będzie już wyłącznym dostawcą usług chmurowych dla OpenAI i przechodzi na model, w którym będzie miał pierwszeństwo w przypadku nowych zamówień. W zeszłym tygodniu preferencyjny status Microsoftu wygasł na mocy nowo wynegocjowanych warunków handlowych z OpenAI, co pozwoliło twórcy ChatGPT na nawiązanie szerszej współpracy z innymi dostawcami.

Już wcześniej OpenAI zawarł umowy dotyczące chmury obliczeniowej z Oracle i Google, ale AWS jest zdecydowanym liderem rynku.

Znaczenie umowy Amazona z OpenAl

Dla Amazona umowa z OpenAI ma duże znaczenie zarówno ze względu na wielkość samej transakcji, jak i fakt, że ma on bliskie powiązania z Anthropic, konkurentem OpenAI. Amazon zainwestował miliardy dolarów w Anthropic i obecnie buduje w Indianie dla tej firmy kosztujące 11 mld dolarów centrum danych.

W związku z ogłoszeniem umowy z OpenAI akcje Amazon wzrosły w poniedziałek o ok. 5 proc., do ok. 255 dolarów, osiągając najwyższy kurs w historii. Dzięki temu wartość firmy zwiększyła się o prawie 140 mld dolarów - do ok. 2,76 bln dol. Z kolei po ogłoszeniu tej umowy akcje Microsoftu na krótko spadły.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

OpenAI Amazon Sztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica