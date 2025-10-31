Logo TVN24
Tech

Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy

2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów wybrało się na kurczaka i piwo - Jensen Huang, Jay Y. Lee i Euisun Chung
Dyrektor generalny Nvidia, prezes Samsung Electronic oraz prezes Hyundai Motor Group spotkali się w restauracji tuż przed forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) - donosi CNN. Ich łączny majątek netto wynosi 195 miliardów dolarów.

Jak wyjaśnia CNN, Jensen Huang, dyrektor generalny najcenniejszej firmy na świecie, giganta w dziedzinie układów scalonych AI, Nvidia, udał się do lokalu w Seulu, serwującego kurczaki i piwo. Towarzyszyli mu liderzy dwóch południowokoreańskich gigantów: prezes Samsung Electronics Lee Jae-yongiem i prezes Hyundai Motor Group Chung Eui-sunem.

Szefowie spotkali się w popularnej restauracji w sercu Seulu tuż przed szczytem APEC - Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w Gyeongju.

Spotkanie trzech miliarderów w Seulu
Spotkanie trzech miliarderów w Seulu
Źródło: Reuters

Gest przyjaźni

Na nagraniu z lokalnych serwisów informacyjnych widać, jak ta trójka – której łączny majątek netto wynosi 195 miliardów dolarów – krzyżuje ręce w bruderszafcie.

Szefowie gigantów technologicznych
Szefowie gigantów technologicznych
Źródło: Reuters

Huang, Lee i Chung wyszli w pewnym momencie, aby częstować zgromadzony tłum kurczakiem i serowymi paluszkami. - Skrzydełka kurczaka były przepyszne. Byłeś tu kiedyś? Niesamowite, prawda? - powiedział Huang, cytowany przez CNN, zapytany o swoje ulubione dania.

- Ktoś chętny? Smażony kurczak? - zaproponował.

Spotkanie trzech miliarderów w Seulu
Spotkanie trzech miliarderów w Seulu
Źródło: Reuters

Kiedy Huang zadzwonił "złotym dzwonkiem”, dając znak, że chce zapłacić rachunek wszystkich obecnych w restauracji, ludzie zaczęli wiwatowali. Choć, jak podaje koreańska agencja prasowa Yonhap, rachunek zapłacił Lee z Samsunga, a Chung zapłacił za drugą kolejkę. Tłum widzów poza poczęstunkiem mógł liczyć na autografy.

Kontrakt firmy Nvidia

Jak wyjaśnia CNN, na szczyt APEC pojawił się chiński przywódca Xi Jinping, który dołączył do wydarzenia tuż po zakończeniu rozmów handlowych z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dostęp do najnowocześniejszych układów scalonych ze sztuczną inteligencją – takich jak te, które pozwoliły firmie Nvidia osiągnąć kapitalizację rynkową na poziomie około 5 bilionów dolarów, jest jedną z kwestii spornych między USA i Chinami.

"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Dowiedz się więcej:

"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"

W piątek na szczycie APEC Huang spotkał się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem i ogłosił, że firma Nvidia dostarczy ponad 260 tysięcy jednostek przetwarzania grafiki południowokoreańskim firmom, w tym firmom jego towarzyszy z kolacji.

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Dowiedz się więcej:

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?

Ze świata

Huang powiedział, że jego firma będzie współpracować z firmami Samsung i Hyundai, a także lokalnym gigantem internetowym Naver i producentem układów scalonych SK, w celu wzmocnienia fizycznej sztucznej inteligencji, na przykład poprzez opracowanie autonomicznych pojazdów napędzanych sztuczną inteligencją, jak podaje biuro prezydenta.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Korea PołudniowaNvidiaSamsung
