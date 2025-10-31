Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy

Trzech miliarderów wybrało się na kurczaka i piwo - Jensen Huang, Jay Y. Lee i Euisun Chung

Jak wyjaśnia CNN, Jensen Huang, dyrektor generalny najcenniejszej firmy na świecie, giganta w dziedzinie układów scalonych AI, Nvidia, udał się do lokalu w Seulu, serwującego kurczaki i piwo. Towarzyszyli mu liderzy dwóch południowokoreańskich gigantów: prezes Samsung Electronics Lee Jae-yongiem i prezes Hyundai Motor Group Chung Eui-sunem.

Szefowie spotkali się w popularnej restauracji w sercu Seulu tuż przed szczytem APEC - Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w Gyeongju.

Gest przyjaźni

Na nagraniu z lokalnych serwisów informacyjnych widać, jak ta trójka – której łączny majątek netto wynosi 195 miliardów dolarów – krzyżuje ręce w bruderszafcie.

Huang, Lee i Chung wyszli w pewnym momencie, aby częstować zgromadzony tłum kurczakiem i serowymi paluszkami. - Skrzydełka kurczaka były przepyszne. Byłeś tu kiedyś? Niesamowite, prawda? - powiedział Huang, cytowany przez CNN, zapytany o swoje ulubione dania.

- Ktoś chętny? Smażony kurczak? - zaproponował.

Kiedy Huang zadzwonił "złotym dzwonkiem”, dając znak, że chce zapłacić rachunek wszystkich obecnych w restauracji, ludzie zaczęli wiwatowali. Choć, jak podaje koreańska agencja prasowa Yonhap, rachunek zapłacił Lee z Samsunga, a Chung zapłacił za drugą kolejkę. Tłum widzów poza poczęstunkiem mógł liczyć na autografy.

Kontrakt firmy Nvidia

Jak wyjaśnia CNN, na szczyt APEC pojawił się chiński przywódca Xi Jinping, który dołączył do wydarzenia tuż po zakończeniu rozmów handlowych z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dostęp do najnowocześniejszych układów scalonych ze sztuczną inteligencją – takich jak te, które pozwoliły firmie Nvidia osiągnąć kapitalizację rynkową na poziomie około 5 bilionów dolarów, jest jedną z kwestii spornych między USA i Chinami.

W piątek na szczycie APEC Huang spotkał się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem i ogłosił, że firma Nvidia dostarczy ponad 260 tysięcy jednostek przetwarzania grafiki południowokoreańskim firmom, w tym firmom jego towarzyszy z kolacji.

Huang powiedział, że jego firma będzie współpracować z firmami Samsung i Hyundai, a także lokalnym gigantem internetowym Naver i producentem układów scalonych SK, w celu wzmocnienia fizycznej sztucznej inteligencji, na przykład poprzez opracowanie autonomicznych pojazdów napędzanych sztuczną inteligencją, jak podaje biuro prezydenta.

