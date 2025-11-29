To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Sztuczna inteligencja zmienia edukację, a dzieci powinny jak najwcześniej rozumieć, jak działają narzędzia, z których będą korzystać na co dzień – przekonuje Ronit Levavi Morad, dyrektor ds. badań i szefowa sztabu w Google Research. Jak wyjaśnia, uczniowie dorastają w świecie, w którym rozwiązania oparte na AI stają się "integralną częścią codziennego życia"

– Ponieważ przyszłość będzie napędzana przez AI – chcemy mieć pewność, że każde dziecko z tego pokolenia będzie miało szansę w pełni wykorzystać ten potencjał – mówi.

Dodaje, że kluczowe jest budowanie kompetencji, które pomogą młodym ludziom korzystać z narzędzi w sposób etyczny i świadomy.

AI jako partner, ale nie autorytet

Morad podkreśla, że dorośli również muszą zrozumieć podstawowe zasady działania sztucznej inteligencji. – AI jest partnerem i współtwórcą. To narzędzie, które ma wzmacniać naszą pomysłowość, ciekawość i wiedzę – mówi.

Jednocześnie ostrzega przed bezrefleksyjnym zaufaniem do tego typu systemów.

– AI nie jest narzędziem idealnym ani bezbłędnym – zaznacza. Użytkownicy powinni "działać jak fact-checkerzy, weryfikując odpowiedzi i zastanawiając się, czy są one zgodne z prawdą".

"Technologia nie jest doskonała i bezbłędna"

W jej ocenie jednym z kluczowych zagrożeń są odpowiedzi wynikające ze źle dobranych danych treningowych. – Uprzedzenia (biases) w modelach, które zostały przeniesione z niewystarczająco zróżnicowanych danych źródłowych, to problem, którego nie można ignorować – mówi.

Morad przekonuje, że Google pracuje nad redukowaniem tych zniekształceń, ale – jak podkreśla – nie da się wyeliminować ich całkowicie. – Technologia nie jest w 100 proc. doskonała i bezbłędna. Mogą zdarzyć się pomyłki – tłumaczy. Dlatego firma równolegle uczy młodych, jak zadawać pytania w stylu: "Czy ta odpowiedź ma sens?" i "Czy ta odpowiedź jest zgodna z prawdą?".

– Ostatecznie to użytkownik jest pierwszą osobą odpowiedzialną za to, co otrzymuje od AI, i co z tym zrobi – dodaje.

