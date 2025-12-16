Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Deklaracje Trumpa, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"

Siedziba TikToka w LA
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: Reuters
Przyszłość TikToka w Stanach Zjednoczonych wciąż pozostaje niepewna. Mimo wcześniejszych deklaracji administracji Donalda Trumpa o finalizacji umowy sprzedaży, inwestorzy zainteresowani przejęciem amerykańskiej części platformy czekają na rozwój wydarzeń - informuje BBC.

Miliarder i inwestor Frank McCourt, zainteresowany zakupem amerykańskiej części TikToka, przyznał w rozmowie z BBC, że znajduje się w stanie zawieszenia. - Po prostu stoimy z boku i czekamy, co się wydarzy – powiedział.

Dodał jednocześnie: - Jeśli nadejdzie ten moment, jesteśmy gotowi ruszyć do przodu… zebraliśmy kapitał, by go kupić. Zobaczymy.

Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
Dowiedz się więcej:

Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa

Brak finalnej umowy sprzedaży TikToka

Zgodnie z prawem uchwalonym przez Kongres w 2024 roku, TikTok miał zostać sprzedany lub zablokowany w USA w styczniu 2025. Ustawodawcy argumentowali, że powiązania właściciela aplikacji, chińskiej firmy ByteDance, z rządem w Pekinie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Obawiano się, że Chiny mogłyby wymusić przekazanie danych amerykańskich użytkowników. TikTok i ByteDance konsekwentnie odrzucali te zarzuty jako bezpodstawne.

Spór dotyczy działalności TikToka na rynku amerykańskim i dostępu do aplikacji dla 170 milionów użytkowników w USA. Chociaż prawo zostało podpisane przez prezydenta Joe Bidena i utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy na początku 2025 roku, jego egzekwowanie było wielokrotnie odkładane.

Donald Trump wskazywał do tej pory jako obowiązujący termin 16 grudnia, jednak nowym rozporządzeniem wykonawczym przesunął go do 23 stycznia 2026 roku. Wcześniej administracja Trumpa sugerowała, że umowa zostanie sfinalizowana podczas spotkania Trump – Xi Jinping w październiku, jednak tak się nie stało.

Siedziba TikToka w LA
Siedziba TikToka w LA
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Bezpieczeństwo i wpływ platformy

Trump i członkowie jego administracji twierdzili, że umowa ma poparcie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga oraz że w zakup zaangażowani będą amerykańscy inwestorzy, w tym Larry Ellison z Oracle i Michael Dell z Dell Technologies.

- Kilku naprawdę wspaniałych ludzi, bardzo wybitnych ludzi (będzie zaangażowanych w transakcję - red.). Są też amerykańskimi patriotami, wiecie, kochają ten kraj. Myślę więc, że wykonają naprawdę dobrą robotę – mówił pod koniec września Trump.

Ani ByteDance, ani władze w Pekinie nie potwierdziły jednak zgody na sprzedaż.

Frank McCourt, który chęć przejęcia amerykańskiej części TikToka zgłosił jeszcze w połowie 2024 roku, wyraził w rozmowie z BBC obawy dotyczące "koncentracji władzy i wpływów, ponieważ platformy takie jak TikTok mają ogromny wpływ". Inwestor, który współpracuje m.in. ze współzałożycielem Reddita Alexisem Ohanianem i kanadyjskim inwestorem Kevinem O’Learym, podkreślił: - Mam nadzieję, że cokolwiek się stanie, aplikacja zostanie zamknięta lub sprzedana i trafi w ręce ludzi, którzy przestrzegają prawa.

McCourt zaznaczył również, że chciałby prowadzić TikToka bez chińskich technologii, w tym bez obecnego algorytmu rekomendacji, zastępując go rozwiązaniami opracowanymi w ramach jego inicjatywy Project Liberty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
TikTokChinyUSA
Zobacz także:
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
Ze świata
shutterstock_1087980230
Koniec fabryki. Pierwsza taka decyzja w historii niemieckiego giganta
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
Ze świata
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
Ze świata
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica