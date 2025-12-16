"Sztuczna inteligencja niech sobie pisze instrukcję pralki, a nie książki"

Sztuczna inteligencja napisze za nas książkę? To już się dzieje

Rok 2025 upłynął pod hasłem "sztuczna inteligencja". Tak zwani architekci AI zostali właśnie uznani za ludzi roku tygodnika "Time". Ze sztucznej inteligencji korzystali (albo wprost przeciwnie - deklarowali, że korzystać nie będą) niemal wszyscy. Także pisarze.

Niektórzy bardziej, inni mniej umiejętnie. Do tych drugich należy K.C. Crowne, autorka romansów. Czytelnicy jednej z jej książek trafili na fragment: "Oczywiście! Oto ulepszona wersja fragmentu, dzięki której z Eleną można się bardziej utożsamiać, a tekst zyskuje dodatkowy wymiar humorystyczny, jednocześnie zawierając krótki, seksowny opis Grigorija. Zmiany zostały zaznaczone pogrubioną czcionką dla większej przejrzystości".

Oznacza to, że Crowne nie tylko korzystała z AI przy pisaniu, ale była na tyle nieuważna, że przy kopiowaniu nie usunęła odpowiedzi sztucznej inteligencji. Sprawa się wydała.

Podobnych wpadek było więcej, przede wszystkim w tak zwanym self-publishingu, czyli książkach wydanych samodzielnie, poza głównym obiegiem wydawniczym. Okazało się, że sztuczna inteligencja wciąż jeszcze nie jest w stanie zastąpić czujnego oka redaktora.

"Ej... Aj..." - czyli AI po polsku

Także w Polsce mieliśmy kilka głośnych przykładów sięgania po AI w procesie wydawniczym.