Tech Google podjęło współpracę z Pentagonem. Model AI wesprze tajne operacje Oprac. Wiktor Knowski |

Anthropic w konflikcie z Pentagonem

Jak donosi portal "The Information", powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, Google dołączyło do rosnącej listy firm technologicznych, które podpisały umowę z Departamentem Obrony USA na wykorzystanie swoich modeli sztucznej inteligencji. AI produkcji giganta z Mountain View posłuży m.in. do "operacji niejawnych" - projektów wojskowych i wywiadowczych, które są objęte klauzulą tajności ze względu na bezpieczeństwo narodowe USA.

Sztuczna inteligencja na usługach Pentagonu

Z raportu wynika, że porozumienie pozwala Pentagonowi na używanie AI od Google do "dowolnych zgodnych z prawem celów rządowych". Tym samym gigant staje w jednym rzędzie z OpenAI oraz firmą xAI Elona Muska, które również posiadają kontrakty na dostarczanie modeli AI do celów tajnych. Będą one wykorzystywane do szerokiego zakresu wrażliwych zadań, w tym planowania misji oraz namierzania celów wojskowych.

W 2025 roku Pentagon podpisał z czołowymi producentami AI, takimi jak Anthropic, OpenAI i Google, umowy o wartości do 200 milionów dolarów każda. Agencja Reuters informowała wcześniej, że Pentagon naciskał na liderów branży, aby udostępnili swoje narzędzia bez standardowych ograniczeń nakładanych na zwykłych użytkowników ich technologii.

Według "The Information", umowa zawarta z Google nakłada na firmę obowiązek pomocy w dostosowywaniu ustawień bezpieczeństwa i filtrów AI na żądanie rządu. Kontrakt zawiera zapisy mówiące, że "strony zgadzają się, iż system AI nie jest przeznaczony i nie powinien być używany do masowej inwigilacji krajowej ani do broni autonomicznej (w tym wyboru celów) bez odpowiedniego nadzoru i kontroli człowieka".

Jednakże, jak dodano w raporcie, porozumienie zaznacza jednocześnie, że nie daje ono Google prawa do kontrolowania ani wetowania zgodnych z prawem rządowych decyzji operacyjnych.

Spór o autonomiczną broń i inwigilację Amerykanów

Google oświadczyło, że wspiera agencje rządowe zarówno w projektach jawnych, jak i niejawnych. Rzecznik firmy podkreślił, że Google pozostaje wierne konsensusowi, według którego AI nie powinna być wykorzystywana do masowej inwigilacji w USA ani broni autonomicznej bez nadzoru człowieka.

- Wierzymy, że zapewnienie dostępu do interfejsu API dla naszych modeli komercyjnych, w tym w infrastrukturze Google, przy zachowaniu standardowych praktyk i warunków branżowych, stanowi odpowiedzialne podejście do wspierania bezpieczeństwa narodowego - przekazał rzecznik Reutersowi.

Pentagon zadeklarował, że nie jest zainteresowany wykorzystaniem AI do inwigilacji Amerykanów ani do tworzenia broni działającej bez udziału człowieka. Zaznaczył jednak, aby dozwolone było "każde zgodne z prawem użycie" technologii.

Wcześniej w tym roku firma Anthropic popadła w konflikt z Pentagonem po tym, jak odmówiła usunięcia zabezpieczeń chroniących przed wykorzystaniem jej AI do budowy broni autonomicznej lub inwigilacji krajowej. W efekcie resort uznał producenta modelu Claude za "ryzyko dla łańcucha dostaw".

