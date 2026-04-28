Google podjęło współpracę z Pentagonem. Model AI wesprze tajne operacje

Google dołączyło do grona firm technologicznych dostarczających modele sztucznej inteligencji do tajnych operacji Pentagonu - przekazała agencja Reuters. Choć firma zapewnia, że ich AI nie posłuży do masowej inwigilacji Amerykanów ani tworzenia broni autonomicznej bez nadzoru ludzi, nowa umowa daje Departamentowi Obrony szerokie pole manewru.

Jak donosi portal "The Information", powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, Google dołączyło do rosnącej listy firm technologicznych, które podpisały umowę z Departamentem Obrony USA na wykorzystanie swoich modeli sztucznej inteligencji. AI produkcji giganta z Mountain View posłuży m.in. do "operacji niejawnych" - projektów wojskowych i wywiadowczych, które są objęte klauzulą tajności ze względu na bezpieczeństwo narodowe USA.

Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem

Michał Istel

Sztuczna inteligencja na usługach Pentagonu

Z raportu wynika, że porozumienie pozwala Pentagonowi na używanie AI od Google do "dowolnych zgodnych z prawem celów rządowych". Tym samym gigant staje w jednym rzędzie z OpenAI oraz firmą xAI Elona Muska, które również posiadają kontrakty na dostarczanie modeli AI do celów tajnych. Będą one wykorzystywane do szerokiego zakresu wrażliwych zadań, w tym planowania misji oraz namierzania celów wojskowych.

W 2025 roku Pentagon podpisał z czołowymi producentami AI, takimi jak Anthropic, OpenAI i Google, umowy o wartości do 200 milionów dolarów każda. Agencja Reuters informowała wcześniej, że Pentagon naciskał na liderów branży, aby udostępnili swoje narzędzia bez standardowych ograniczeń nakładanych na zwykłych użytkowników ich technologii.

Według "The Information", umowa zawarta z Google nakłada na firmę obowiązek pomocy w dostosowywaniu ustawień bezpieczeństwa i filtrów AI na żądanie rządu. Kontrakt zawiera zapisy mówiące, że "strony zgadzają się, iż system AI nie jest przeznaczony i nie powinien być używany do masowej inwigilacji krajowej ani do broni autonomicznej (w tym wyboru celów) bez odpowiedniego nadzoru i kontroli człowieka".

Jednakże, jak dodano w raporcie, porozumienie zaznacza jednocześnie, że nie daje ono Google prawa do kontrolowania ani wetowania zgodnych z prawem rządowych decyzji operacyjnych.

"Praca nowego rodzaju". Tyle można zarobić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Praca nowego rodzaju". Tyle można zarobić

Wiktor Knowski

Spór o autonomiczną broń i inwigilację Amerykanów

Google oświadczyło, że wspiera agencje rządowe zarówno w projektach jawnych, jak i niejawnych. Rzecznik firmy podkreślił, że Google pozostaje wierne konsensusowi, według którego AI nie powinna być wykorzystywana do masowej inwigilacji w USA ani broni autonomicznej bez nadzoru człowieka.

- Wierzymy, że zapewnienie dostępu do interfejsu API dla naszych modeli komercyjnych, w tym w infrastrukturze Google, przy zachowaniu standardowych praktyk i warunków branżowych, stanowi odpowiedzialne podejście do wspierania bezpieczeństwa narodowego - przekazał rzecznik Reutersowi.

Pentagon zadeklarował, że nie jest zainteresowany wykorzystaniem AI do inwigilacji Amerykanów ani do tworzenia broni działającej bez udziału człowieka. Zaznaczył jednak, aby dozwolone było "każde zgodne z prawem użycie" technologii.

Wcześniej w tym roku firma Anthropic popadła w konflikt z Pentagonem po tym, jak odmówiła usunięcia zabezpieczeń chroniących przed wykorzystaniem jej AI do budowy broni autonomicznej lub inwigilacji krajowej. W efekcie resort uznał producenta modelu Claude za "ryzyko dla łańcucha dostaw".

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
To ostatnia szansa na rozliczenie się z fiskusem
Z kraju
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
Z kraju
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Z kraju
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka
Krzysztof Bosak
Bosak o Zondacrypto: ja bym tego nigdy nie zrobił
Z kraju
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
Z kraju
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
Z kraju
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
Z kraju
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
Z kraju
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
Z kraju
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
Z kraju
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
American Airlines - Phoenix
Fiasko rozmów United i American Airlines. Biały Dom sceptyczny
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
Z kraju
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
chiny
Meta musi zrezygnować. Chiny blokują ważną inwestycję
Tech
mieszkania osiedle domy shutterstock_1716033112
Kto bierze kredyt hipoteczny, a kto płaci za mieszkanie gotówką? Nowe dane
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
Z kraju
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
Moto
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
Tech

