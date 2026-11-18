Tech Rynek gier rośnie w siłę. GTA VI może być sprawdzianem dla branży Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

"Współczesna wojna przypomina grę komputerową" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SolidMaks/Shutterstock

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Holenderska firma analityczna Newzoo prognozowała w sierpniu, że wartość globalnego rynku gier wideo osiągnie w 2026 roku około 213,9 miliarda dolarów, czyli około 860,2 miliarda złotych. Eksperci firmy zaznaczyli, że wzrost tego rynku zależy obecnie nie tyle od pojawiania się nowych tytułów i pozyskiwania graczy, ile od utrzymywania popularności największych hitów oraz skupiania wokół nich odbiorców.

Sprawdzianem tego trendu ma być premiera gry "Grand Theft Auto VI", zaplanowana na 19 listopada 2026 roku.

Kampania promocyjna związana z premierą gry Grand Theft Auto 6 w Miami Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

W komunikacie prasowym z 9 listopada 2026 roku Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two Interactive - spółki, do której należy Rockstar Games, wydawca serii GTA - poinformował, że liczba zamówień gry w przedsprzedaży osiągnęła "bezprecedensowy poziom". Zdaniem Zelnicka będzie to historyczny rok dla firmy.

Z oficjalnego raportu złożonego przez Take-Two Interactive pod koniec września w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że poprzednia część serii - "Grand Theft Auto V", wydana w 2013 roku - sprzedała się w ponad 230 mln egzemplarzy. Łączna sprzedaż wszystkich odsłon GTA przekroczyła natomiast 475 mln egzemplarzy.

Europejski rynek niemal podwoił wartość

Z danych Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO) wynika, że w 2025 roku mieszkańcy 36 europejskich krajów objętych zestawieniem wydali na gry wideo ponad 27,7 miliarda euro, czyli około 122,1 miliarda złotych. Analiza uwzględnia gry komputerowe, konsolowe i mobilne, a także produkcje wykorzystujące technologie wirtualnej rzeczywistości, czyli VR.

Dla porównania w 2016 roku wydatki te wyniosły 14,3 miliarda euro, czyli około 63 miliardów złotych. Oznacza to, że w ciągu dziewięciu lat europejski rynek gier niemal podwoił swoją wartość.

Autorzy raportu wskazali, że szczególnie wyraźny wzrost wydatków nastąpił po 2020 roku i był związany między innymi z pandemią COVID-19.

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Chiny i Stany Zjednoczone dominują

Z analizy wynika, że na Europę przypada około 17 procent wartości światowego rynku gier wideo. Większe udziały mają Azja - blisko 45 procent, czyli około 74 miliardów euro - oraz Ameryka Północna - blisko 30 procent, czyli około 49 miliardów euro.

W przeliczeniu na złote wartość rynku azjatyckiego wynosi około 326,2 miliarda złotych, a północnoamerykańskiego około 216 miliardów złotych.

Tylko dwa kraje - Chiny i Stany Zjednoczone - odpowiadają łącznie za 54 procent globalnego rynku gier wideo.

Wśród największych rynków azjatyckich autorzy raportu EAO wskazali Japonię, gdzie w 2025 roku wydatki na gry wideo wyniosły około 13,2 miliarda euro, czyli około 58,2 miliarda złotych, oraz Koreę Południową - 8,2 miliarda euro, czyli około 36,1 miliarda złotych. Oba kraje wyprzedziły pod tym względem największe rynki europejskie.

Wielka Brytania liderem w Europie

Najwięcej na gry wideo wydali w 2025 roku gracze z następujących państw:

Wielka Brytania - ok. 5,93 mld euro;

Niemcy - ok. 5,67 mld euro;

Francja - 4,12 mld euro;

Włochy - 1,9 mld euro;

Hiszpania - 1,57 mld euro;

Holandia - 1,04 mld euro;

Polska - 994 mln euro.

Dla porównania w 2020 roku wydatki na gry wideo wśród polskich graczy wyniosły one 704 miliony euro, czyli około 3,1 miliarda złotych. W latach 2020-2025 polski rynek rósł średnio o 7,2 procent rocznie.

Jak wskazali autorzy raportu EAO, osiem największych europejskich rynków gier wideo odpowiadało w 2025 roku łącznie za 79 procent wszystkich wydatków na gry w Europie. Do tej grupy należało siedem wcześniej wymienionych krajów oraz Belgia, w której wydatki wyniosły 680 milionów euro, czyli około 3 miliardów złotych.

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Wydają najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce również pod względem wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2025 roku na gry wideo wydano tam średnio 86,8 euro, czyli około 383 zł na osobę. Dla porównania w Polsce było to 27,17 euro, a więc około 120 zł na mieszkańca.

Mediana wydatków na gry komputerowe i konsolowe w państwach europejskich wyniosła w 2025 roku 57,7 euro w przeliczeniu na mieszkańca.

W Europie dominują gry mobilne

Na największych rynkach gier, takich jak Wielka Brytania i Hiszpania, dominują wydatki na gry konsolowe. Odpowiadają one za odpowiednio 48 procent i 49 procent rynku.

Polska znalazła się w grupie państw, w których wydatki graczy są stosunkowo równomiernie rozłożone między konsole, smartfony i komputery osobiste. Największą część, około 36 procent, polscy gracze przeznaczają na gry na komputery osobiste.

W całej Europie największy udział w rynku mają natomiast urządzenia mobilne - około 40,3 procent. Dla porównania w Azji udział tego segmentu wynosi około 73 procent.

Jeszcze wyższy wskaźnik odnotowano w państwach afrykańskich, gdzie urządzenia mobilne odpowiadają za około 80 procent rynku. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że pod względem wartości finansowej afrykański rynek gier pozostaje stosunkowo niewielki.

Największy udział komputerów osobistych w rynku gier analiza EAO wykazała w Rosji i Białorusi. W tych dwóch państwach odpowiadały one za blisko 70 procent rynku, podczas gdy udział konsol wynosił jedynie około 7 procent.

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Raport EAO o rynku gier

Dane pochodzą z opublikowanego pod koniec października raportu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, które analizuje europejski przemysł audiowizualny.

EAO prowadzi działalność naukową i badawczą. Do organizacji należy 41 państw oraz Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską. Polska jest jednym z członków założycieli EAO, a przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zasiada w radzie wykonawczej tej instytucji.