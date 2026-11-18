Rynek gier rośnie w siłę. GTA VI może być sprawdzianem dla branży
Holenderska firma analityczna Newzoo prognozowała w sierpniu, że wartość globalnego rynku gier wideo osiągnie w 2026 roku około 213,9 miliarda dolarów, czyli około 860,2 miliarda złotych. Eksperci firmy zaznaczyli, że wzrost tego rynku zależy obecnie nie tyle od pojawiania się nowych tytułów i pozyskiwania graczy, ile od utrzymywania popularności największych hitów oraz skupiania wokół nich odbiorców.
Sprawdzianem tego trendu ma być premiera gry "Grand Theft Auto VI", zaplanowana na 19 listopada 2026 roku.
W komunikacie prasowym z 9 listopada 2026 roku Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two Interactive - spółki, do której należy Rockstar Games, wydawca serii GTA - poinformował, że liczba zamówień gry w przedsprzedaży osiągnęła "bezprecedensowy poziom". Zdaniem Zelnicka będzie to historyczny rok dla firmy.
Z oficjalnego raportu złożonego przez Take-Two Interactive pod koniec września w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że poprzednia część serii - "Grand Theft Auto V", wydana w 2013 roku - sprzedała się w ponad 230 mln egzemplarzy. Łączna sprzedaż wszystkich odsłon GTA przekroczyła natomiast 475 mln egzemplarzy.
Europejski rynek niemal podwoił wartość
Z danych Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO) wynika, że w 2025 roku mieszkańcy 36 europejskich krajów objętych zestawieniem wydali na gry wideo ponad 27,7 miliarda euro, czyli około 122,1 miliarda złotych. Analiza uwzględnia gry komputerowe, konsolowe i mobilne, a także produkcje wykorzystujące technologie wirtualnej rzeczywistości, czyli VR.
Dla porównania w 2016 roku wydatki te wyniosły 14,3 miliarda euro, czyli około 63 miliardów złotych. Oznacza to, że w ciągu dziewięciu lat europejski rynek gier niemal podwoił swoją wartość.
Autorzy raportu wskazali, że szczególnie wyraźny wzrost wydatków nastąpił po 2020 roku i był związany między innymi z pandemią COVID-19.
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Chiny i Stany Zjednoczone dominują
Z analizy wynika, że na Europę przypada około 17 procent wartości światowego rynku gier wideo. Większe udziały mają Azja - blisko 45 procent, czyli około 74 miliardów euro - oraz Ameryka Północna - blisko 30 procent, czyli około 49 miliardów euro.
W przeliczeniu na złote wartość rynku azjatyckiego wynosi około 326,2 miliarda złotych, a północnoamerykańskiego około 216 miliardów złotych.
Tylko dwa kraje - Chiny i Stany Zjednoczone - odpowiadają łącznie za 54 procent globalnego rynku gier wideo.
Wśród największych rynków azjatyckich autorzy raportu EAO wskazali Japonię, gdzie w 2025 roku wydatki na gry wideo wyniosły około 13,2 miliarda euro, czyli około 58,2 miliarda złotych, oraz Koreę Południową - 8,2 miliarda euro, czyli około 36,1 miliarda złotych. Oba kraje wyprzedziły pod tym względem największe rynki europejskie.
Wielka Brytania liderem w Europie
Najwięcej na gry wideo wydali w 2025 roku gracze z następujących państw:
- Wielka Brytania - ok. 5,93 mld euro;
- Niemcy - ok. 5,67 mld euro;
- Francja - 4,12 mld euro;
- Włochy - 1,9 mld euro;
- Hiszpania - 1,57 mld euro;
- Holandia - 1,04 mld euro;
- Polska - 994 mln euro.
Dla porównania w 2020 roku wydatki na gry wideo wśród polskich graczy wyniosły one 704 miliony euro, czyli około 3,1 miliarda złotych. W latach 2020-2025 polski rynek rósł średnio o 7,2 procent rocznie.
Jak wskazali autorzy raportu EAO, osiem największych europejskich rynków gier wideo odpowiadało w 2025 roku łącznie za 79 procent wszystkich wydatków na gry w Europie. Do tej grupy należało siedem wcześniej wymienionych krajów oraz Belgia, w której wydatki wyniosły 680 milionów euro, czyli około 3 miliardów złotych.
Wydają najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca
Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce również pod względem wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2025 roku na gry wideo wydano tam średnio 86,8 euro, czyli około 383 zł na osobę. Dla porównania w Polsce było to 27,17 euro, a więc około 120 zł na mieszkańca.
Mediana wydatków na gry komputerowe i konsolowe w państwach europejskich wyniosła w 2025 roku 57,7 euro w przeliczeniu na mieszkańca.
W Europie dominują gry mobilne
Na największych rynkach gier, takich jak Wielka Brytania i Hiszpania, dominują wydatki na gry konsolowe. Odpowiadają one za odpowiednio 48 procent i 49 procent rynku.
Polska znalazła się w grupie państw, w których wydatki graczy są stosunkowo równomiernie rozłożone między konsole, smartfony i komputery osobiste. Największą część, około 36 procent, polscy gracze przeznaczają na gry na komputery osobiste.
W całej Europie największy udział w rynku mają natomiast urządzenia mobilne - około 40,3 procent. Dla porównania w Azji udział tego segmentu wynosi około 73 procent.
Jeszcze wyższy wskaźnik odnotowano w państwach afrykańskich, gdzie urządzenia mobilne odpowiadają za około 80 procent rynku. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że pod względem wartości finansowej afrykański rynek gier pozostaje stosunkowo niewielki.
Największy udział komputerów osobistych w rynku gier analiza EAO wykazała w Rosji i Białorusi. W tych dwóch państwach odpowiadały one za blisko 70 procent rynku, podczas gdy udział konsol wynosił jedynie około 7 procent.
Raport EAO o rynku gier
Dane pochodzą z opublikowanego pod koniec października raportu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, które analizuje europejski przemysł audiowizualny.
EAO prowadzi działalność naukową i badawczą. Do organizacji należy 41 państw oraz Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską. Polska jest jednym z członków założycieli EAO, a przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zasiada w radzie wykonawczej tej instytucji.