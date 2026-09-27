Tech "Rozmowy stały się agresywne". USA i Rosja dopięły swego Oprac. Jan Sowa |

Trump: współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i ta wojna też zostanie zakończona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KENA BETANCUR/PAP/EPA

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Podczas pierwszych tego rodzaju międzynarodowych rozmów, pod auspicjami ONZ, dotyczących uregulowania zasad użycia broni wykorzystującej sztuczną inteligencję, USA i Rosja nie zgodziły się na klauzule wymagające, by autonomiczne, śmiercionośne systemy działały w sposób "przewidywalny" i "godny zaufania" - relacjonuje dziennik, powołując się na trzy osoby znające przebieg negocjacji.

Rosja i USA doprowadziły też do usunięcia z dokumentów wymogu, by aspekt etyczny był koniecznie brany pod uwagę podczas posługiwania się bronią opartą o AI.

Delegacje obu tych krajów wymusiły również zrezygnowanie z klauzuli stawiającej wymóg, by ludzie dokonywali przeglądu celów wyznaczanych przez AI.

Negocjacje za zamkniętymi drzwiami toczyły się na początku września w Genewie. Wzięły w nich udział setki dyplomatów. Ostatniego dnia "rozmowy stały się agresywne" za sprawą delegacji rosyjskiej i amerykańskiej, którym towarzyszyły zastępy prawników - opisuje sytuację "WP".

Dobrze przygotowane zespoły z Rosji i USA działały tak szybko i skutecznie, że mniejsze delegacje z innych krajów mogły tylko "w oszołomieniu" obserwować wprowadzane przez nie zmiany - relacjonuje dalej dziennik, cytując jednego ze swych rozmówców.

Departament Stanu USA, resort spraw zagranicznych Rosji i ONZ nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Regulacje zastosowań broni autonomicznej

"WP" przypomina, że ta pierwsza próba uregulowania zastosowań broni autonomicznej miała miejsce w chwili, gdy trwa ożywiona debata na temat zagrożeń, jakie w ogóle niesie rozwój sztucznej inteligencji.

Dziennik informował wcześniej, że używanie broni autonomicznej jest już dziś "rzeczywistością pola walki". Siły USA wykorzystały model AI firmy Anthropic do wyznaczenia blisko 1000 celów w ciągu pierwszych 24 godzin wojny z Iranem. Izrael posługiwał się sztuczną inteligencją do inwigilacji, definiowania pewnych operacji i celów w Strefie Gazy.

Nicole van Rooijen, dyrektorka Stop Killer Robots, globalnej koalicji organizacji pozarządowych, oceniła w rozmowie z dziennikiem, że Moskwa i Waszyngton nie popierają rozwiązań prawnych regulujących wykorzystanie broni opartej na AI, a zarazem mają największy wpływ na to, jak potoczą się dalej negocjacje w tej sprawie.