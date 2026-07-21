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Rozmowy największych mocarstw. Kluczowa technologia w centrum uwagi

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Pekin
Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Stany Zjednoczone i Chiny zamierzają we wrześniu rozpocząć rozmowy na temat sztucznej inteligencji - podał Reuters, powołując się na pięć źródeł. Spotkanie ma być jednym z najważniejszych rezultatów majowego szczytu przywódców obu krajów.

Rozmowy dotyczące AI prawdopodobnie odbędą się przed zaplanowaną na 24 września wizytą przywódcy ChRL Xi Jinpinga w USA, jednak - jak podkreśla Reuters - dokładny termin nie został wyznaczony.

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Rozmowy przed wizytą Xi Jinpinga

Według źródeł na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć minister finansów Scott Bessent. Nazwiska pozostałych uczestników z obu stron, szczegółowy program oraz miejsce dyskusji są nadal ustalane. Przygotowania do spotkania znajdują się na bardzo wczesnym etapie - podkreśla Reuters.

Doniesień tych nie skomentował Biały Dom, Departament Stanu USA ani amerykański resort finansów. Odpowiedzi na pytania agencji Reuters nie udzieliły również chińskie ministerstwa, organy regulacyjne oraz Rada Państwa.

Kwestia sztucznej inteligencji to nowe wyzwanie w relacjach obu mocarstw. Państwa te dostrzegają pilną potrzebę uregulowania ryzyka, jakie niesie ze sobą szybki rozwój potężnych, konkurencyjnych modeli technologicznych.

Inicjatywa wrześniowych dyskusji jest bezpośrednim następstwem ustaleń z majowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Pekinie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaChinyUSADonald TrumpXi Jinping
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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