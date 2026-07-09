Tech Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek właściciel ChatGPT zapowiedział na platformie X wprowadzenie trzech nowych modeli: flagowego GPT-5.6 Sol oraz tańszych wersji Terra i Luna. Firma podkreśliła, że nowa generacja systemów oferuje ulepszone możliwości agentowe w takich dziedzinach jak programowanie, biologia i cyberbezpieczeństwo. Modele te zostały zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec czerwca.

OpenAI informował wówczas, że GPT-5.6 Sol dorównuje modelowi Anthropic Mythos Preview w teście ExploitBench, który ocenia zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Nowy model GPT-5.6 był dostępny od 26 czerwca, jednak tylko dla niewielkiej grupy zweryfikowanych partnerów, których dane zostały przekazane władzom.

Miliarder Elon Musk zapowiedział z kolei, że jego firma SpaceXAI wkrótce udostępni publicznie model Grok 4.5, konkurujący z rozwiązaniami OpenAI i Anthropic.

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Wyścig o sztuczną inteligencję

Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują o prymat w rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli AI, które - jak podkreślają eksperci - mogą przyspieszyć zarówno rozwój innowacji, jak i powstawanie nowych zagrożeń, w tym cyberataków wymierzonych w złożone i często przestarzałe systemy technologiczne.

Waszyngton zintensyfikował nadzór nad udostępnianiem zaawansowanych modeli, by zidentyfikować ryzyka związane z możliwością ich wykorzystania przez wojsko lub wywiad Chin, Rosji i innych państw.

Równocześnie władze Chin prowadzą rozmowy z największymi firmami technologicznymi na temat ograniczenia zagranicznego dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli AI, w tym także tych, które nie zostały jeszcze oficjalnie wydane.

Obawy o bezpieczeństwo

Konkurent OpenAI, firma Anthropic, niespodziewanie wyłączyła dostęp do swoich najbardziej zaawansowanych modeli - Mythos 5 i Fable 5, po tym, jak 12 czerwca rząd USA wprowadził rozporządzenie dotyczące kontroli eksportu z powodu obaw o bezpieczeństwo narodowe. Ograniczenia zniesiono w zeszłym tygodniu po wdrożeniu przez Anthropic dodatkowych zabezpieczeń.

Axios, który jako pierwszy poinformował o premierze OpenAI, przekazał, że administracja Donalda Trumpa zatwierdziła publiczne udostępnienie GPT-5.6 po przeprowadzeniu dodatkowych testów i rozmowach między firmą a przedstawicielami rządu. Biały Dom i Departament Handlu USA nie udzieliły komentarza poza godzinami pracy.

USA wdrożą kontrolę AI

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ustanawiające dobrowolne ramy współpracy, w ramach których twórcy AI mogą udostępniać "objęte regulacjami modele graniczne" rządowi USA na okres do 30 dni przed ich premierą u zaufanych partnerów.

Mimo że Waszyngton zniósł kontrolę eksportową dla modelu Fable firmy Anthropic, model Mythos - przeznaczony głównie dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - pozostaje dostępny wyłącznie dla wybranych organizacji w Stanach Zjednoczonych. W Chinach istnieją obawy, że Mythos mógłby zostać wykorzystany do wykrywania luk w oprogramowaniu, co potencjalnie mogłoby zagrozić interesom Pekinu.

Anthropic ostrzegł, że "prawdopodobnie niemożliwe" jest stworzenie jakiegokolwiek modelu AI całkowicie odpornego na obejścia zabezpieczeń, czyli tzw. jailbreak.