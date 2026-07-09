Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
We wtorek właściciel ChatGPT zapowiedział na platformie X wprowadzenie trzech nowych modeli: flagowego GPT-5.6 Sol oraz tańszych wersji Terra i Luna. Firma podkreśliła, że nowa generacja systemów oferuje ulepszone możliwości agentowe w takich dziedzinach jak programowanie, biologia i cyberbezpieczeństwo. Modele te zostały zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec czerwca.
OpenAI informował wówczas, że GPT-5.6 Sol dorównuje modelowi Anthropic Mythos Preview w teście ExploitBench, który ocenia zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Nowy model GPT-5.6 był dostępny od 26 czerwca, jednak tylko dla niewielkiej grupy zweryfikowanych partnerów, których dane zostały przekazane władzom.
Miliarder Elon Musk zapowiedział z kolei, że jego firma SpaceXAI wkrótce udostępni publicznie model Grok 4.5, konkurujący z rozwiązaniami OpenAI i Anthropic.
Czytaj też: OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Wyścig o sztuczną inteligencję
Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują o prymat w rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli AI, które - jak podkreślają eksperci - mogą przyspieszyć zarówno rozwój innowacji, jak i powstawanie nowych zagrożeń, w tym cyberataków wymierzonych w złożone i często przestarzałe systemy technologiczne.
Waszyngton zintensyfikował nadzór nad udostępnianiem zaawansowanych modeli, by zidentyfikować ryzyka związane z możliwością ich wykorzystania przez wojsko lub wywiad Chin, Rosji i innych państw.
Równocześnie władze Chin prowadzą rozmowy z największymi firmami technologicznymi na temat ograniczenia zagranicznego dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli AI, w tym także tych, które nie zostały jeszcze oficjalnie wydane.
Obawy o bezpieczeństwo
Konkurent OpenAI, firma Anthropic, niespodziewanie wyłączyła dostęp do swoich najbardziej zaawansowanych modeli - Mythos 5 i Fable 5, po tym, jak 12 czerwca rząd USA wprowadził rozporządzenie dotyczące kontroli eksportu z powodu obaw o bezpieczeństwo narodowe. Ograniczenia zniesiono w zeszłym tygodniu po wdrożeniu przez Anthropic dodatkowych zabezpieczeń.
Axios, który jako pierwszy poinformował o premierze OpenAI, przekazał, że administracja Donalda Trumpa zatwierdziła publiczne udostępnienie GPT-5.6 po przeprowadzeniu dodatkowych testów i rozmowach między firmą a przedstawicielami rządu. Biały Dom i Departament Handlu USA nie udzieliły komentarza poza godzinami pracy.
USA wdrożą kontrolę AI
Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ustanawiające dobrowolne ramy współpracy, w ramach których twórcy AI mogą udostępniać "objęte regulacjami modele graniczne" rządowi USA na okres do 30 dni przed ich premierą u zaufanych partnerów.
Mimo że Waszyngton zniósł kontrolę eksportową dla modelu Fable firmy Anthropic, model Mythos - przeznaczony głównie dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - pozostaje dostępny wyłącznie dla wybranych organizacji w Stanach Zjednoczonych. W Chinach istnieją obawy, że Mythos mógłby zostać wykorzystany do wykrywania luk w oprogramowaniu, co potencjalnie mogłoby zagrozić interesom Pekinu.
Anthropic ostrzegł, że "prawdopodobnie niemożliwe" jest stworzenie jakiegokolwiek modelu AI całkowicie odpornego na obejścia zabezpieczeń, czyli tzw. jailbreak.