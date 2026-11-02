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Problem z chłodzeniem w sklepach. Incydent dotyczy dziesiątek placówek

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
sklep ICA Kvantum
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Trygve Finkelsen/Shutterstock
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W dziesiątkach sklepów Delhaize w Belgii i Luksemburgu wzrosła temperatura w lodówkach i zamrażarkach. Koncern Ahold Delhaize bada przyczyny problemu. Firma nie potwierdziła, że doszło do cyberataku. W ostatnim czasie podobne incydenty odnotowano m.in. w Szwecji.

Rzeczniczka Ahold Delhaize Sarah De Meester przekazała, że firma odnotowała wzrost temperatury w systemach chłodniczych. Zdarzenie określiła jako "incydent IT" dotyczący lodówek i zamrażarek. Nie podała dokładnej liczby sklepów objętych problemem.

Delhaize bada przyczyny problemu

Incydent nastąpił około miesiąca po cyberataku na inną sieć należącą do Ahold Delhaize - holenderski Albert Heijn. Zakłócona została wówczas praca centrów dystrybucyjnych, a koncern wstrzymał możliwość składania zamówień internetowych przez klientów Albert Heijn oraz powiązanych marek Etos i Gall & Gall. Z zamówień online nie mogli wtedy korzystać również klienci Delhaize w Belgii.

Atak dotknął także sklepy Ahold Delhaize w Stanach Zjednoczonych. 19 października, tydzień po jego wykryciu, koncern złożył w Holandii zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Według holenderskiego nadawcy publicznego NOS hakerzy mieli wykorzystać serwery znajdujące się w USA, Turcji, Mołdawii i Polsce.

Podobne incydenty w Szwecji

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataków na systemy chłodnicze w sklepach szwedzkiej sieci ICA. W placówce ICA Kvantum w Sjoebo pod Malmoe ktoś miał włamać się do systemu i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. Sklep został zamknięty, a szkody wstępnie oceniono jako duże.

Sklep ICA Kvantum, Szwecja
Sklep ICA Kvantum, Szwecja
Źródło zdjęcia: Trygve Finkelsen/Shutterstock

Podobne zdarzenia zgłoszono w sklepach ICA Kvantum w Tomelilli, ICA Naera w Simrishamn oraz ICA Boeda na Olandii. Według portalu "Aftonbladet" zaatakowano także sześć sklepów sieci COOP. Część placówek po ponownym otwarciu ma sprzedawać po obniżonych cenach rozmrożoną żywność, która nadal nadaje się do spożycia.

W połowie października podobne ataki na systemy chłodnicze zgłosiły we Francji sieci Intermarche, Cooperative U i Leclerc. W urządzeniach podnoszono wówczas temperaturę do ponad 50 stopni Celsjusza.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaSklepCyberatakCyberbezpieczeństwo
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