|

Ekologiczne koszty rozwoju technologii. "To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z kosztów związanych z centrum danych. Na zdjęciu inspekcja serwerów w Chinach
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z kosztów związanych z centrum danych. Na zdjęciu inspekcja serwerów w Chinach
Źródło: Shutterstock
Są niezbędnym elementem rozwoju technologicznego i powstają na całym świecie, także w Polsce. Big techy nie chcą o nich rozmawiać, a ich koszt bywa nie tylko ogromny, ale co gorsza - ukryty. Mowa o centrach danych.
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak centra danych wpływają na środowisko.
  • Jak duże jest zapotrzebowanie.
  • Czy Polska jest na to gotowa.
  • Jakie są wyzwania regulacyjne.
  • O ukrytych kosztach takich inwestycji.

Na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie: ot, fabryczne hale, jakich wiele, postawione gdzieś wśród pól, w "obwarzankach" wokół dużych miast. Rzadko kiedy zastanawiamy się, co kryje się w środku. - Rozmawiałam z lokalnymi działaczami. Często nawet nie wiedzieli, że mają coś takiego na swoim terenie - mówi Sylwia Czubkowska, dziennikarka, autorka książki "Bóg techy".

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl. Prowadzi podcast "I co teraz?"
