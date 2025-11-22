Ekologiczne koszty rozwoju technologii. "To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z kosztów związanych z centrum danych. Na zdjęciu inspekcja serwerów w Chinach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z tego artykułu dowiesz się: Jak centra danych wpływają na środowisko.

Jak duże jest zapotrzebowanie.

Czy Polska jest na to gotowa.

Jakie są wyzwania regulacyjne.

O ukrytych kosztach takich inwestycji.

Na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie: ot, fabryczne hale, jakich wiele, postawione gdzieś wśród pól, w "obwarzankach" wokół dużych miast. Rzadko kiedy zastanawiamy się, co kryje się w środku. - Rozmawiałam z lokalnymi działaczami. Często nawet nie wiedzieli, że mają coś takiego na swoim terenie - mówi Sylwia Czubkowska, dziennikarka, autorka książki "Bóg techy".