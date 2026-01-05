Boom na infrastrukturę AI. Kluczowy partner Nvidii z dużymi wzrostami

Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku) Źródło: TVN24

Hon Hai Precision Industry poinformował o 22-procentowym wzroście sprzedaży kwartalnej, co jest efektem przyspieszonej rozbudowy centrów danych przez globalne firmy technologiczne. Główny partner Nvidii w zakresie montażu serwerów odnotował sprzedaż na poziomie 2,6 bln dolarów tajwańskich (82,6 mld dolarów) w kwartale zakończonym w grudniu. Analitycy prognozowali średnio około 2,4 bln dolarów tajwańskich.

Ekspansja Hon Hai i boom na infrastrukturę AI

Foxconn zwiększa zdolności produkcyjne w USA, uruchamiając w Wisconsin i Teksasie nowe linie wytwarzania serwerów dla sztucznej inteligencji, w lokalizacjach, gdzie dysponuje już zapleczem przemysłowym. Działania te są elementem globalnego przyspieszenia inwestycji w centra danych obsługujące AI.

Jednocześnie producenci półprzewodników, tacy jak Nvidia oraz jej partner pamięciowy Micron Technology, podtrzymują pozytywne prognozy dotyczące popytu na technologie sztucznej inteligencji w kolejnych kwartałach.

Silne prognozy kontra obawy inwestorów

Nvidia poinformowała w listopadzie, że jej sprzedaż w kwartale styczniowym wyniesie około 65 mld dolarów, czyli o około 3 mld dolarów więcej, niż oczekiwali analitycy, dodając jednocześnie, że spodziewane przychody rzędu pół biliona dolarów w kolejnych kwartałach mogą być jeszcze wyższe.

Mimo to na rynku nie znikają obawy o bańkę AI – inwestorzy wskazują na brak natychmiastowych zwrotów z setek miliardów dolarów przeznaczanych na infrastrukturę. Według danych Bloomberga, nakłady inwestycyjne Microsoftu, Alphabetu, Amazonu i Meta Platforms mają wzrosnąć o 34 proc. do około 440 mld dolarów w ciągu roku.

Apple motorem napędowym

Część inwestorów zwraca także uwagę na "zamknięty obieg" inwestycji i wydatków pomiędzy OpenAI a kilkoma giełdowymi gigantami technologicznymi. W przypadku Hon Hai istotnym źródłem przychodów pozostaje jednak montaż iPhone’ów dla Apple.

Modele iPhone’a 17, wprowadzone we wrześniu, odniosły sukces zarówno w USA, jak i w Chinach, notując dwucyfrowy wzrost sprzedaży rok do roku. Według Counterpoint, ten wzrost ma pozwolić Apple wyprzedzić Samsung Electronics jeszcze w tym roku.

