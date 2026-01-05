Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Boom na infrastrukturę AI. Kluczowy partner Nvidii z dużymi wzrostami

Placówka Foxconn
Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku)
Źródło: TVN24
Hon Hai Precision Industry (Foxconn), kluczowy partner Nvidii w montażu serwerów, zanotował znacznie lepsze od oczekiwań wyniki sprzedaży kwartalnej. Wzrost napędzany jest globalnym boomem na infrastrukturę dla sztucznej inteligencji, choć na rynku wciąż pojawiają się obawy o możliwą bańkę AI.

Hon Hai Precision Industry poinformował o 22-procentowym wzroście sprzedaży kwartalnej, co jest efektem przyspieszonej rozbudowy centrów danych przez globalne firmy technologiczne. Główny partner Nvidii w zakresie montażu serwerów odnotował sprzedaż na poziomie 2,6 bln dolarów tajwańskich (82,6 mld dolarów) w kwartale zakończonym w grudniu. Analitycy prognozowali średnio około 2,4 bln dolarów tajwańskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"

Ekspansja Hon Hai i boom na infrastrukturę AI

Foxconn zwiększa zdolności produkcyjne w USA, uruchamiając w Wisconsin i Teksasie nowe linie wytwarzania serwerów dla sztucznej inteligencji, w lokalizacjach, gdzie dysponuje już zapleczem przemysłowym. Działania te są elementem globalnego przyspieszenia inwestycji w centra danych obsługujące AI.

Jednocześnie producenci półprzewodników, tacy jak Nvidia oraz jej partner pamięciowy Micron Technology, podtrzymują pozytywne prognozy dotyczące popytu na technologie sztucznej inteligencji w kolejnych kwartałach.

CEO Foxconn
Young Liu
Źródło: glen photo/Shutterstock

Silne prognozy kontra obawy inwestorów

Nvidia poinformowała w listopadzie, że jej sprzedaż w kwartale styczniowym wyniesie około 65 mld dolarów, czyli o około 3 mld dolarów więcej, niż oczekiwali analitycy, dodając jednocześnie, że spodziewane przychody rzędu pół biliona dolarów w kolejnych kwartałach mogą być jeszcze wyższe.

Mimo to na rynku nie znikają obawy o bańkę AI – inwestorzy wskazują na brak natychmiastowych zwrotów z setek miliardów dolarów przeznaczanych na infrastrukturę. Według danych Bloomberga, nakłady inwestycyjne Microsoftu, Alphabetu, Amazonu i Meta Platforms mają wzrosnąć o 34 proc. do około 440 mld dolarów w ciągu roku.

Apple motorem napędowym

Część inwestorów zwraca także uwagę na "zamknięty obieg" inwestycji i wydatków pomiędzy OpenAI a kilkoma giełdowymi gigantami technologicznymi. W przypadku Hon Hai istotnym źródłem przychodów pozostaje jednak montaż iPhone’ów dla Apple.

Modele iPhone’a 17, wprowadzone we wrześniu, odniosły sukces zarówno w USA, jak i w Chinach, notując dwucyfrowy wzrost sprzedaży rok do roku. Według Counterpoint, ten wzrost ma pozwolić Apple wyprzedzić Samsung Electronics jeszcze w tym roku.

OGLĄDAJ: "Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
maduro w drodze do sadu

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
WYDANIE SPECJALNE

maduro w drodze do sadu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: AlmondYue/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NvidiaSztuczna inteligencjaTechnologia
Zobacz także:
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
Nieruchomości
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
Ze świata
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
Ze świata
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Turystyka
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Nieruchomości
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
Rynki
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
Rynki
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
Tech
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
Ze świata
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Turystyka
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
Z kraju
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica