Tech Ogromna kara. Chodzi o dane o lokalizacji Oprac. Jan Sowa |

Alphabet (właściciel Google'a) zajmuje się rozwijaniem narzędzi AI. Wideo archiwalne Źródło zdj. gł.: Michael Vi/Shutterstock

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Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) poinformowała o decyzji w poniedziałkowym komunikacie. Kara dla należącego do koncernu Alphabet Google to po przeliczeniu około 1,75 mld zł.

Reakcja Google'a

Rzecznik firmy Google stwierdził, że sprawa dotyczyła dawnych zasad postępowania oraz że od 2019 roku firma wprowadziła skuteczne narzędzia i znacznie udoskonaliła swoje praktyki w zakresie zarządzania danymi lokalizacyjnymi - napisał Reuters.

Dodał, że Google otrzymał od organu regulacyjnego nakaz dostosowania przetwarzania danych lokalizacyjnych do obowiązujących przepisów w ciągu sześciu miesięcy.

- W wyniku uchybień ze strony Google użytkownicy mogli nie zdawać sobie sprawy, że ich lokalizacja była wykorzystywana na przykład do wywierania na nich wpływu za pomocą reklam lub do wnioskowania o ich zainteresowaniach, i mogli stracić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi - stwierdził zastępca komisarza DPC Graham Doyle.

Google mierzy się z pozwami

W odrębnych sprawach europejscy konkurenci domagają się od Google wielomiliardowych odszkodowań. Łączna wartość roszczeń może sięgnąć 10 mld dolarów. Spory dotyczą faworyzowania przez Google własnych usług.

W 2017 roku Komisja Europejska nałożyła na firmę karę 2,42 mld euro za promowanie własnej porównywarki ofert kosztem konkurencji.

Google odrzucało roszczenia konkurentów. Rzecznik firmy zarzucał pozywającym ją przedsiębiorstwom, że liczą na pieniądze z odszkodowań zamiast inwestować we własne produkty.