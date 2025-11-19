Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W raporcie wskazano, że decyzja Nvidii o wykorzystaniu do serwerów kart pamięci powszechnie stosowanych w smartfonach może zachwiać globalnym łańcuchem dostaw półprzewodników i doprowadzić do kolejnych niedoborów, które już dziś uderzają w sektor.

Nvidia zmienia rodzaj pamięci w serwerach AI

Nvidia chce, by w serwerach sztucznej inteligencji (AI) zastąpić standardową pamięć DDR5 energooszczędnymi układami LPDDR - stosowanymi dotąd głównie w smartfonach i tabletach. To może poważnie zaburzyć równowagę na rynku. Firma chce w ten sposób obniżyć zużycie energii systemów AI - wyjaśnił Counterpoint.

Zmiana ta zbiega się w czasie z trwającymi od dwóch miesięcy niedoborami starszych układów pamięci na świecie. Producenci skupiają się teraz głównie na wytwarzaniu bardziej zaawansowanych komponentów wykorzystywanych w rozwiązaniach AI.

Rynek nie jest gotowy na tak duży popyt

Counterpoint ostrzega, że każdy serwer AI potrzebuje znacznie więcej układów pamięci niż smartfon, co może nagle wygenerować zapotrzebowanie, którego producenci nie będą w stanie obsłużyć. Samsung Electronics, SK Hynix i Micron już teraz mierzą się z niedoborami starszych modułów DRAM, ponieważ ograniczyli ich produkcję na rzecz wysokoprzepustowej pamięci HBM - kluczowej dla rozwoju zaawansowanych akceleratorów AI.

Analitycy podkreślają, że ryzyko niedoborów może objąć również bardziej zaawansowane segmenty rynku, jeśli producenci przekierują moce fabryk do produkcji LPDDR, by sprostać wymaganiom Nvidii.

Jak stwierdza Counterpoint w raporcie: "Największym ryzykiem na horyzoncie jest zaawansowana pamięć, ponieważ ostatni zwrot Nvidii w stronę LPDDR oznacza, że staje się ona klientem na skalę największych producentów smartfonów — to sejsmiczna zmiana dla łańcucha dostaw, który nie jest w stanie łatwo wchłonąć tak dużego popytu".

Ceny mogą podwoić się do końca 2026 roku

Counterpoint przewiduje, że w efekcie tej zmiany ceny pamięci serwerowej mogą wzrosnąć dwukrotnie do końca 2026 roku. Dla dostawców chmury i twórców systemów AI oznacza to dalszy wzrost kosztów operacyjnych - w czasie, gdy budżety centrów danych i tak są już obciążone rekordowymi wydatkami na procesory graficzne i modernizacje infrastruktury energetycznej.

Nvidia ma opublikować raport finansowy w środę, co może rzucić więcej światła na przyczyny i konsekwencje tej technologicznej transformacji.

OGLĄDAJ: Operacja "Horyzont". Do 10 tysięcy żołnierzy oddelegowanych do walki z dywersją