Tech

Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem

Biały Dom
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Rząd USA uruchamia program "US Tech Force", którego celem jest pozyskanie i rozwój młodych specjalistów z obszaru technologii i sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. Administracja Donalda Trumpa modernizuje systemy rządowe i chce wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w globalnym wyścigu technologicznym - podał portal stacji CNN.

"US Tech Force" ma odpowiedzieć na lukę kompetencyjną w obszarze technologii i talentów na wczesnym etapie kariery w całym rządzie federalnym – poinformował Scott Kupor, dyrektor Biura Zarządzania Personelem (OPM), który odpowiada za wdrożenie programu.

Rząd walczy o specjalistów AI, którzy częściej wybierają wysokie wynagrodzenia i dodatkowe benefity prywatnych firm technologicznych.

Tysiąc specjalistów w pierwszej turze

Office of Personnel Management (OPM) planuje zatrudnić pierwszą grupę 1 tys. młodych inżynierów oprogramowania, specjalistów ds. danych, menedżerów projektów oraz ekspertów ds. AI. Uczestnicy dwuletniego programu zostaną rozmieszczeni w różnych agencjach rządowych.

Równocześnie OPM zamierza współpracować z firmami technologicznymi, które będą rekomendować menedżerów z sektora prywatnego gotowych wziąć urlop i dołączyć do programu.

- Jeśli myślisz długofalowo o karierze w sektorze technologicznym, nie ma większego i bardziej złożonego zestawu problemów niż te, z którymi mierzymy się w rządzie federalnym – powiedział Kupor podczas rozmowy z dziennikarzami przed ogłoszeniem programu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski

AI jako element modernizacji rządu

Administracja Trumpa dąży do wdrażania sztucznej inteligencji w celu unowocześnienia i zwiększenia efektywności systemów federalnych, m.in. poprzez Departament Efektywności Rządu. DOGE uruchomiony wcześniej pod kierownictwem Elona Muska, nie funkcjonuje już jako scentralizowana struktura.

W lipcu prezydent Donald Trump podpisał także plan działań na rzecz AI, koncentrujący się na rozwoju infrastruktury oraz ograniczeniu regulacji w celu zwiększenia konkurencyjności USA.

Projekty w ramach programu "US Tech Force"

Członkowie "US Tech Force" będą pracować bezpośrednio w poszczególnych agencjach nad projektami wyznaczonymi przez ich kierownictwo. OPM przeprowadzi wstępną selekcję i ocenę techniczną kandydatów, a następnie zarekomenduje ich agencjom do końcowych rozmów i decyzji o zatrudnieniu. Nabór rusza w poniedziałek, a większość uczestników pierwszej edycji ma rozpocząć pracę do pierwszego kwartału 2026 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Kupora, projekty obejmą m.in. wdrażanie zaawansowanej AI w dronach i systemach uzbrojenia w Departamencie Obrony, rozwój platformy Trump Accounts w urzędzie skarbowym IRS oraz wykorzystanie AI do poprawy zdolności analitycznych w Departamencie Stanu.

Współpraca z Doliną Krzemową i wynagrodzenia

W trakcie programu OPM planuje organizować spotkania z prezesami firm z Doliny Krzemowej oraz innymi liderami branży. Około 25 firm technologicznych zapewni uczestnikom mentoring i doradztwo zawodowe. Wśród partnerów znalazły się m.in. Microsoft, Adobe, Amazon, Meta oraz xAI.

Program zakończy się targami pracy, na których uczestnicy uzyskają dostęp do ofert zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wynagrodzenia w "US Tech Force" mają wynosić od około 130 tys. do 195 tys. dolarów rocznie.

- Trwa niezwykle intensywny wyścig o talenty w tych obszarach, dlatego chcemy być konkurencyjni pod względem wynagrodzeń - podkreślił Kupor.

Dodał, że kandydaci powinni - zrozumieć, że dzięki udziałowi w programie wiele się nauczą, zmierzą się z bardzo złożonymi problemami, a następnie – jeśli zechcą – będą mogli wrócić do sektora prywatnego, maksymalizując swoje możliwości finansowe.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

AISztuczna inteligencjaDonald Trump
