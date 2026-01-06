Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

"US Tech Force" ma odpowiedzieć na lukę kompetencyjną w obszarze technologii i talentów na wczesnym etapie kariery w całym rządzie federalnym – poinformował Scott Kupor, dyrektor Biura Zarządzania Personelem (OPM), który odpowiada za wdrożenie programu.

Rząd walczy o specjalistów AI, którzy częściej wybierają wysokie wynagrodzenia i dodatkowe benefity prywatnych firm technologicznych.

Tysiąc specjalistów w pierwszej turze

Office of Personnel Management (OPM) planuje zatrudnić pierwszą grupę 1 tys. młodych inżynierów oprogramowania, specjalistów ds. danych, menedżerów projektów oraz ekspertów ds. AI. Uczestnicy dwuletniego programu zostaną rozmieszczeni w różnych agencjach rządowych.

Równocześnie OPM zamierza współpracować z firmami technologicznymi, które będą rekomendować menedżerów z sektora prywatnego gotowych wziąć urlop i dołączyć do programu.

- Jeśli myślisz długofalowo o karierze w sektorze technologicznym, nie ma większego i bardziej złożonego zestawu problemów niż te, z którymi mierzymy się w rządzie federalnym – powiedział Kupor podczas rozmowy z dziennikarzami przed ogłoszeniem programu.

AI jako element modernizacji rządu

Administracja Trumpa dąży do wdrażania sztucznej inteligencji w celu unowocześnienia i zwiększenia efektywności systemów federalnych, m.in. poprzez Departament Efektywności Rządu. DOGE uruchomiony wcześniej pod kierownictwem Elona Muska, nie funkcjonuje już jako scentralizowana struktura.

W lipcu prezydent Donald Trump podpisał także plan działań na rzecz AI, koncentrujący się na rozwoju infrastruktury oraz ograniczeniu regulacji w celu zwiększenia konkurencyjności USA.

Projekty w ramach programu "US Tech Force"

Członkowie "US Tech Force" będą pracować bezpośrednio w poszczególnych agencjach nad projektami wyznaczonymi przez ich kierownictwo. OPM przeprowadzi wstępną selekcję i ocenę techniczną kandydatów, a następnie zarekomenduje ich agencjom do końcowych rozmów i decyzji o zatrudnieniu. Nabór rusza w poniedziałek, a większość uczestników pierwszej edycji ma rozpocząć pracę do pierwszego kwartału 2026 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Kupora, projekty obejmą m.in. wdrażanie zaawansowanej AI w dronach i systemach uzbrojenia w Departamencie Obrony, rozwój platformy Trump Accounts w urzędzie skarbowym IRS oraz wykorzystanie AI do poprawy zdolności analitycznych w Departamencie Stanu.

Współpraca z Doliną Krzemową i wynagrodzenia

W trakcie programu OPM planuje organizować spotkania z prezesami firm z Doliny Krzemowej oraz innymi liderami branży. Około 25 firm technologicznych zapewni uczestnikom mentoring i doradztwo zawodowe. Wśród partnerów znalazły się m.in. Microsoft, Adobe, Amazon, Meta oraz xAI.

Program zakończy się targami pracy, na których uczestnicy uzyskają dostęp do ofert zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wynagrodzenia w "US Tech Force" mają wynosić od około 130 tys. do 195 tys. dolarów rocznie.

- Trwa niezwykle intensywny wyścig o talenty w tych obszarach, dlatego chcemy być konkurencyjni pod względem wynagrodzeń - podkreślił Kupor.

Dodał, że kandydaci powinni - zrozumieć, że dzięki udziałowi w programie wiele się nauczą, zmierzą się z bardzo złożonymi problemami, a następnie – jeśli zechcą – będą mogli wrócić do sektora prywatnego, maksymalizując swoje możliwości finansowe.

