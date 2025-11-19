Logo TVN24
Tech

Zwrot w sprawie dużego producenta. "Nadszedł czas"

Siedziba Nexperii w Holandii
"Trwa gra o Europę". O co walczą Chiny?
Źródło: TVN24
Rząd Holandii ogłosił w środę, że zawiesza przejęcie firmy Nexperia – ważnego producenta chipów komputerowych. Decyzja ma być rezultatem "konstruktywnych rozmów" prowadzonych z Chinami. Spór o spółkę przyczynił się wcześniej do powstania niedoborów układów scalonych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej.

Władze w Hadze przejęły 30 września kontrolę nad Nexperią, firmą z siedzibą w Nijmegen, ale należącą do chińskiego koncernu technologicznego Wingtech.

Strona holenderska uzasadniła tę decyzję "poważnymi brakami w zarządzaniu", które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa technologicznego Europy. Pekin odpowiedział na to zawieszeniem 4 października eksportu gotowych produktów Nexperii, ale od tego czasu postanowienie ChRL zostało złagodzone.

Zwrot w sprawie Nexperii

"W świetle ostatnich wydarzeń uważam, że nadszedł czas, aby podjąć konstruktywne działania i zawiesić moje zarządzenie na mocy ustawy o dostępności towarów w odniesieniu do Nexperii. Odnosimy się pozytywnie do kroków już podjętych przez chińskie władze, mających zapewnić dostawy chipów do Europy i reszty świata" – napisał w wydanym oświadczeniu holenderski minister gospodarki Vincent Karremans. Dodał, że rozmowy z Pekinem będą kontynuowane. Do przejęcia kontroli nad Nexperią rząd Holandii wykorzystał ustawę o dostępności towarów z 1952 r., która zezwala na interweniowanie w działalność prywatnych firm, by zagwarantować dostęp do krytycznie ważnych produktów w przypadku sytuacji kryzysowych.

Kłopoty z chipami

Holendersko-chiński spór spowodował niedobory chipów, wykorzystywanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Choć większość układów scalonych Nexperii powstaje w Europie, około 70 proc. jest montowanych w Chinach przed dystrybucją. Nexperia powstała w 2017 r. po wydzieleniu z holenderskiego koncernu NXP Semiconductors. W 2018 r. właścicielem spółki został Wingtech, który z kolei częściowo należy do państwa chińskiego.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aerovista Luchtfotografie/Shutterstock

TechnologiaHolandiaChiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica