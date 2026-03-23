Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Trening modeli, analiza ogromnych zbiorów danych, testowanie nowych rozwiązań – to wszystko wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. (...) Laboratorium AI NASK to inwestycja dla wdrożeń sztucznej inteligencji w administracji, a także łączenia badań z innowacjami. Rozwijamy polski ekosystem AI" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Ogromne wolumeny danych

Jak podał instytut, superkomputer uruchomiony w NASK to infrastruktura chłodzona cieczą, wyposażona w 96 kart NVIDIA B200, ponad 50 terabajtów pamięci RAM oraz przeszło 1 petabajt bardzo szybkiej przestrzeni danych All-Flash NVME.

"Superkomputer ma być wykorzystywany do prowadzenie badań, tworzenia własnych narzędzi i rozwijania technologii, która będzie służyć państwu i obywatelom" - zaznaczył NASK. Wśród projektów, nad którymi będą pracować specjaliści z użyciem superkomputera, instytut wymienił narzędzia do analizy treści, pracę nad biometrią, badanie anomalii i zagrożeń w ruchu sieciowym oraz testowanie bezpieczeństwa modeli. Nowa infrastruktura zostanie też wykorzystana do budowy rozwiązań, które muszą działać na ogromnych wolumenach danych, a jednocześnie zachować wysoką precyzję.

Środki Ministerstwa Cyfryzacji

Narzędzia, które powstaną z użyciem superkomputera, mają działać szybciej niż tradycje, na większą skalę i bez ograniczeń, które jeszcze niedawno były codziennością - podkreślił instytut.

Inwestycja jest warta 30 milionów złotych i została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.

Najszybszy superkomputer w Polsce - "Helios" - działa w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2025 r. znalazł się w rankingu ISC Group, wśród stu najsilniejszych maszyn tego typu na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ads