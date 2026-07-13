Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Musk szydzi z Altmana. Szef OpenAI odpowiada

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/PAP

Elon Musk i Sam Altman po raz kolejny publicznie wymienili się uszczypliwościami. Wieloletni konflikt współzałożycieli OpenAI zaostrzył się po premierach nowych modeli sztucznej inteligencji oraz pozwie Apple'a przeciwko firmie kierowanej przez Altmana.

Nową odsłonę sporu zapoczątkowała informacja o pozwie, który Apple miało złożyć przeciwko OpenAI. Koncern zarzuca firmie kradzież tajemnic handlowych.

Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
Dowiedz się więcej:

Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model

Musk oskarża Altmana o oszustwo

Elon Musk wykorzystał tę sprawę do kolejnego ataku na prezesa OpenAI. We wpisie na X nazwał go "Scam Altmanem", używając przezwiska, którym posługuje się od kilku miesięcy. Następnie stwierdził, że Altman "wynosi oszukiwanie na zupełnie nowy poziom".

Szef Tesli i SpaceX opublikował też zdjęcie Altmana z napisem "Robię to, ponieważ to kocham". Musk dopisał, że przez "to" prezes OpenAI ma na myśli oszukiwanie. W kolejnym komentarzu ocenił, że Altman może kochać oszukiwanie "bardziej niż jakikolwiek żyjący człowiek".

Elon Musk znów przegrywa z OpenAI w sądzie. Pozew o Groka oddalony
Dowiedz się więcej:

Elon Musk znów przegrywa z OpenAI w sądzie. Pozew o Groka oddalony

Altman odpowiada i uderza w plany SpaceX

Seria personalnych wpisów doczekała się odpowiedzi szefa OpenAI. Altman odniósł się do zapowiedzi SpaceX dotyczących budowy centrów danych w przestrzeni kosmicznej.

"Stary, to ty próbujesz przekonać inwestorów giełdowych do krótkoterminowych centrów danych w kosmosie" - napisał. Jego komentarz zanotował ponad 11 milionów wyświetleń.

Musk odpowiedział, że SpaceX zacznie wysyłać centra danych w przyszłym roku. Dodał, że Altman być może będzie mógł je zobaczyć, "jeśli jego kurator sądowy wyrazi zgodę".

Elon Musk kontra OpenAI. Zapadł wyrok
Dowiedz się więcej:

Elon Musk kontra OpenAI. Zapadł wyrok

"Elon znów ma obsesję"

Altman powiązał ponowne zainteresowanie Muska jego osobą z premierą najnowszego modelu OpenAI. Firma zaprezentowała w tym tygodniu GPT-5.6 Sol, podczas gdy SpaceX pokazał model Grok 4.5.

Szef OpenAI napisał, że wiele testów wskazuje na GPT-5.6 Sol jako najlepszy model na świecie. Dodał jednak, że najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem jego jakości jest fakt, że "Elon znowu ma obsesję" na jego punkcie.

Obaj miliarderzy przez kilka dni promowali swoje najnowsze rozwiązania, zanim rywalizacja technologiczna przerodziła się w kolejną wymianę personalnych ataków.

Dowiedz się więcej:

Szef OpenAI odpiera zarzuty Muska

Apple w centrum sporu

Dyskusja na X dotyczyła również relacji OpenAI z Apple. Jeden z użytkowników zasugerował, że Altman obawia się koncernu z Cupertino.

Prezes OpenAI odpowiedział, że nie boi się Apple'a, ale ma do firmy ogromny szacunek, określając ją mianem przedsiębiorstwa najwyższej klasy.

Do rozmowy dołączył Nikita Bier, szef produktu w X. Nawiązując do pozwu, ironicznie napisał, że Apple posiada "niesamowite tajemnice handlowe, jedne z najlepszych". Musk zareagował emotikonem płaczącej ze śmiechu twarzy.

Rzecznik OpenAI przekazał CNBC, że firma "nie jest zainteresowana tajemnicami handlowymi innych przedsiębiorstw".

Konflikt sięga początków OpenAI

Musk i Altman znaleźli się w 2015 roku w gronie założycieli OpenAI, które początkowo działało jako laboratorium badawcze non profit. Musk opuścił zarząd w 2018 roku, po przekazaniu organizacji dziesiątek milionów dolarów. Później zarzucał Altmanowi stworzenie "nieprzejrzystej sieci nastawionych na zysk podmiotów powiązanych z OpenAI".

Sprawa trafiła w tym roku przed sąd w Kalifornii. Ława przysięgłych opowiedziała się po stronie Altmana, a Musk zapowiedział apelację.

Relacje między nimi pogarszały się również po tym, jak Musk miał naciskać na przejęcie pełnej kontroli nad OpenAI i połączenie laboratorium z Teslą. Altman oraz pozostali członkowie zarządu odrzucili tę propozycję.

Musk pozwał ponadto Apple i OpenAI, zarzucając firmom praktyki ograniczające konkurencję. Według niego miały one prowadzić do zaniżania pozycji Groka w rankingach aplikacji w porównaniu z innymi chatbotami i generatorami obrazów.

Apple pozywa OpenAI
Dowiedz się więcej:

Apple pozywa OpenAI

ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: CNBC
Tagi:
OpenAISam AltmanChatGPTSpaceXElon Musk
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
sklep
Partia produktu wycofana ze znanej sieci
Handel
Ormuz – cieśnina
Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
stacja paliwo tankowanie
Co z obniżką cen paliw? Motyka: decyzja w najbliższych dniach
Moto
smartfony shutterstock_2563893711_1
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt po wakacjach
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Niemiecki koncern szykuje wielkie zwolnienia. Nawet 50 tysięcy mniej etatów
Moto
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Rekordowe zakupy gazu z Rosji. Media: Europa wydała miliardy
giełda, rynki, analityk, makler, notowanie
Największy spadek w historii koreańskiej spółki. Akcje nurkują
Tech
Gry komputerowe komputer
Nawet dwa miliony złotych kary. Dwaj twórcy internetowi na celowniku UOKiK
Z kraju
sklejka kobiety
Alkohol, agresja i niewybredny żart. Za co można opuścić pokład samolotu
Turystyka
Poznań
Mieszkań przybywa, chętnych coraz mniej. Spadki sięgają 40 procent
Nieruchomości
pap_20250710_153
Tanio dziś, słony rachunek jutro. "Jesteśmy totalnie zależni"
Maja Piotrowska
ZAKUPY KOSZYK
Ceny tych produktów wzrosły najbardziej
Z kraju
Ropa naftowa tanieje
Nagła zmiana w cenach ropy. Reakcja na wieści z Iranu
Warzywa i owoce
Towaru nie brakuje, cena zaskakuje. Osobliwy problem Korei Północnej
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
W tym roku wprowadzili euro. Bruksela uruchamia procedurę nadmiernego deficytu
Młodzi lekarze nie zgadzają się ze zmianami proponowanymi przez ministerstwo
"To będzie miało poważne konsekwencje". Ekspert o propozycjach ministry zdrowia
Z kraju
Doha, Katar
"Odradzamy wszelkie podróże". Ostrzeżenie polskiej ambasady
Statki w cieśninie Ormuz
Spirala się nakręca. "Silne uderzenia" Iranu
Nocne ataki ukraińskich dronów
Atak Ukrainy na rafinerię i tankowce
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Kryzys paliwowy w Rosji
Nadzwyczajne środki w Rosji. Nauczyciele i urzędnicy wysyłani na stacje
Liberland
Liberland. Niezależne "państwo" miliarderów w środku Europy
chiny
Chiny zakazują eksportu kluczowego pierwiastka
Zestaw do herbaty z przedmiotami zdrowotnymi na drewnianym stole w ciągu dnia, z imbrykiem, kubkiem, lekami i świeżymi owocami
Groźna bakteria w suplemencie diety
Z kraju
shutterstock_1780578986
"Stają się standardem i wcale nie dotyczą paragonów grozy"
Turystyka
shutterstock_2610989111
Znalazła torbę z pieniędzmi, miasto nie chciało jej oddać. Jest decyzja sądu
Kuba pogrążona w ciemnościach
"Musimy żyć z dnia na dzień". Kryzys w całym kraju
OpenAI
Apple pozywa OpenAI
Tech
Teheran
"Albo dadzą nam to oświadczenie, albo". Jasne ultimatum USA
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica