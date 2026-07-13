Tech Musk szydzi z Altmana. Szef OpenAI odpowiada Oprac. Jan Sowa |

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/PAP

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Elon Musk i Sam Altman po raz kolejny publicznie wymienili się uszczypliwościami. Wieloletni konflikt współzałożycieli OpenAI zaostrzył się po premierach nowych modeli sztucznej inteligencji oraz pozwie Apple'a przeciwko firmie kierowanej przez Altmana.

Nową odsłonę sporu zapoczątkowała informacja o pozwie, który Apple miało złożyć przeciwko OpenAI. Koncern zarzuca firmie kradzież tajemnic handlowych.

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Musk oskarża Altmana o oszustwo

Elon Musk wykorzystał tę sprawę do kolejnego ataku na prezesa OpenAI. We wpisie na X nazwał go "Scam Altmanem", używając przezwiska, którym posługuje się od kilku miesięcy. Następnie stwierdził, że Altman "wynosi oszukiwanie na zupełnie nowy poziom".

He takes scamming to a whole new level https://t.co/o6TMllhIMu — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2026 Rozwiń

Szef Tesli i SpaceX opublikował też zdjęcie Altmana z napisem "Robię to, ponieważ to kocham". Musk dopisał, że przez "to" prezes OpenAI ma na myśli oszukiwanie. W kolejnym komentarzu ocenił, że Altman może kochać oszukiwanie "bardziej niż jakikolwiek żyjący człowiek".

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Altman odpowiada i uderza w plany SpaceX

Seria personalnych wpisów doczekała się odpowiedzi szefa OpenAI. Altman odniósł się do zapowiedzi SpaceX dotyczących budowy centrów danych w przestrzeni kosmicznej.

"Stary, to ty próbujesz przekonać inwestorów giełdowych do krótkoterminowych centrów danych w kosmosie" - napisał. Jego komentarz zanotował ponad 11 milionów wyświetleń.

Musk odpowiedział, że SpaceX zacznie wysyłać centra danych w przyszłym roku. Dodał, że Altman być może będzie mógł je zobaczyć, "jeśli jego kurator sądowy wyrazi zgodę".

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"Elon znów ma obsesję"

Altman powiązał ponowne zainteresowanie Muska jego osobą z premierą najnowszego modelu OpenAI. Firma zaprezentowała w tym tygodniu GPT-5.6 Sol, podczas gdy SpaceX pokazał model Grok 4.5.

Szef OpenAI napisał, że wiele testów wskazuje na GPT-5.6 Sol jako najlepszy model na świecie. Dodał jednak, że najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem jego jakości jest fakt, że "Elon znowu ma obsesję" na jego punkcie.

there are a lot of benchmarks that suggest 5.6 sol is the best model in the world right now, but the most reliable way to tell is that elon is obsessed with me again — Sam Altman (@sama) July 11, 2026 Rozwiń

Obaj miliarderzy przez kilka dni promowali swoje najnowsze rozwiązania, zanim rywalizacja technologiczna przerodziła się w kolejną wymianę personalnych ataków.

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Apple w centrum sporu

Dyskusja na X dotyczyła również relacji OpenAI z Apple. Jeden z użytkowników zasugerował, że Altman obawia się koncernu z Cupertino.

Prezes OpenAI odpowiedział, że nie boi się Apple'a, ale ma do firmy ogromny szacunek, określając ją mianem przedsiębiorstwa najwyższej klasy.

Do rozmowy dołączył Nikita Bier, szef produktu w X. Nawiązując do pozwu, ironicznie napisał, że Apple posiada "niesamowite tajemnice handlowe, jedne z najlepszych". Musk zareagował emotikonem płaczącej ze śmiechu twarzy.

Incredible trade secrets as well, some of the best — Nikita Bier (@nikitabier) July 11, 2026 Rozwiń

Rzecznik OpenAI przekazał CNBC, że firma "nie jest zainteresowana tajemnicami handlowymi innych przedsiębiorstw".

Konflikt sięga początków OpenAI

Musk i Altman znaleźli się w 2015 roku w gronie założycieli OpenAI, które początkowo działało jako laboratorium badawcze non profit. Musk opuścił zarząd w 2018 roku, po przekazaniu organizacji dziesiątek milionów dolarów. Później zarzucał Altmanowi stworzenie "nieprzejrzystej sieci nastawionych na zysk podmiotów powiązanych z OpenAI".

Sprawa trafiła w tym roku przed sąd w Kalifornii. Ława przysięgłych opowiedziała się po stronie Altmana, a Musk zapowiedział apelację.

Relacje między nimi pogarszały się również po tym, jak Musk miał naciskać na przejęcie pełnej kontroli nad OpenAI i połączenie laboratorium z Teslą. Altman oraz pozostali członkowie zarządu odrzucili tę propozycję.

Musk pozwał ponadto Apple i OpenAI, zarzucając firmom praktyki ograniczające konkurencję. Według niego miały one prowadzić do zaniżania pozycji Groka w rankingach aplikacji w porównaniu z innymi chatbotami i generatorami obrazów.

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