Media: spór o AI. Pentagon szykuje wytyczne

Oprac. Alicja Skiba

Anthropic w konflikcie z Pentagonem

Dyrektywa przygotowywana przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, umożliwiłaby agencjom federalnym obejście klasyfikacji ryzyka w łańcuchu dostaw firmy Anthropic. Dzięki niej władze wdrożyłyby nowe modele sztucznej inteligencji, w tym Mythos (należący do Anthropic - red.).

Konflikt z Pentagonem

Rozporządzenie może stworzyć okazję dla Białego Domu do złagodzenia sporu z Anthropic, jak przekazał Axios powołując się na źródła.

Producent modelu Claude popadł w konflikt z Pentagonem, ponieważ odmówił usunięcia ustawień blokujących wykorzystanie sztucznej inteligencji do broni autonomicznej lub inwigilacji obywateli. W konsekwencji Departament Obrony uznał spółkę za ryzyko dla łańcucha dostaw i zablokował możliwość współpracy zarówno dla samej firmy, jak i jej kontrahentów.

Trump: Anthropic podciągnął się

Donald Trump powiedział w ubiegłym tygodniu, że Anthropic "podciągnął się" w oczach jego administracji po tym, jak szef firmy Dario Amodei spotkał się z urzędnikami Białego Domu.

Zapytany, czy Anthropic zawrze wkrótce umowę z Pentagonem, prezydent USA odpowiedział w programie "Squawk Box" stacji CNBC, że "to możliwe, chcemy najmądrzejszych ludzi".

Kilka tygodni temu Anthropic zaprezentował model Mythos - swój najbardziej zaawansowany system sztucznej inteligencji. Eksperci twierdzą, że narzędzie może mieć zdolność do identyfikowania luk w cyberbezpieczeństwie i opracowywania sposobów ich wykorzystania.

