Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji

We wtorek w chińskim Changchun, podczas przygotowań do pokazów lotniczych, dwa latające samochody zderzyły się ze sobą. Jeden z pilotów odniósł obrażenia, a maszyna, która runęła na ziemię, zajęła się ogniem.

Nagrania krążące w internecie i prezentowane w chińskich mediach państwowych pokazują kłęby dymu wydobywające się z jednego z pojazdów, podczas gdy na miejsce zdarzenia pędzą wozy strażackie i karetki pogotowia.

"Wszyscy na miejscu zdarzenia są bezpieczni, a lokalne władze w uporządkowany sposób przeprowadziły działania ratunkowe" - poinformowano, dodając, że trwa dochodzenie.

Do incydentu doszło tuż przed rozpoczęciem pięciodniowych pokazów lotniczych, których celem było zaprezentowanie nowoczesnych technologii i promocja chińskiego przemysłu latających samochodów.

Powietrzna kolizja

We wtorek po południu w prowincji Jilin doszło do groźnie wyglądającego zderzenia z udziałem dwóch pojazdów eVTOL, opracowanych przez firmę Xpeng Aeroht – spółkę zależną koncernu Xpeng.

Pracownik firmy, który poprosił o zachowanie anonimowości powiedział CNN, że oba pojazdy wykonywały trudne akrobacje w zwartej formacji.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, powodem było "niewystarczające zachowanie odstępu". Jeden z pilotów został lekko ranny, a drugi pojazd po upadku na ziemię uległ poważnym zniszczeniom i stanął w ogniu.

Branża przyszłości i ambicje Chin

Latające samochody to kluczowy element chińskiej strategii rozwoju tzw. gospodarki niskich wysokości, obejmującej m.in. taksówki powietrzne i dostawy dronami.

W zeszłym roku Komunistyczna Partia Chin po raz pierwszy wspomniała o "gospodarce niskich wysokości" w swoim corocznym raporcie rządowym, postrzegając ten niszowy rynek jako nowy motor wzrostu. Według prognoz sektor ten może osiągnąć wartość ponad 200 miliardów dolarów już w 2025 roku.

Wypadek w Changchun pokazuje jednak, że obok imponującego tempa rozwoju, równie istotne pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i dopracowanie procedur dla tej wciąż młodej technologii.

Miasta w całym kraju testują dostawy paczek, żywności i artykułów medycznych za pomocą bezzałogowych dronów. Według zarządzanego przez Partię Komunistyczną dziennika "People’s Daily" do 2023 roku w Chinach działało ponad 2000 producentów dronów i ponad 20 000 firm obsługujących bezzałogowe statki powietrzne.

