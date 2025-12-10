Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Amazon i Microsoft zapowiadają gigantyczne inwestycje w tym kraju

nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Amazon i Microsoft zapowiedziały inwestycje w Indiach o łącznej wartości 52,5 miliarda dolarów, wzmacniając pozycję tego kraju jako jednego z kluczowych globalnych ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych.

– Jeśli chodzi o AI, świat jest optymistycznie nastawiony wobec Indii – stwierdził premier Narendra Modi po spotkaniu z prezesem Microsoftu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
Rynki
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin

Giganci technologiczni inwestują w AI

Amazon zainwestuje w Indiach 35 mld dolarów do 2030 roku, rozwijając usługi cyfrowe oparte na AI.

Gigant poinformował, że wraz z wcześniejszymi inwestycjami na poziomie 40 mld dolarów jest obecnie największym zagranicznym inwestorem w Indiach.

W przypadku Microsoftu zapowiedziane inwestycje sięgną 17,5 mld dolarów. Jednym z najważniejszych elementów będzie budowa ogromnego centrum przetwarzania danych w mieście Hajdarabad na południu Indii. Obiekt ma zacząć działać w połowie 2026 roku i zapewni zaplecze technologiczne dla usług chmurowych i rozwoju sztucznej inteligencji.

Indie mają też zyskać dostęp do "suwerennej chmury" Microsoftu, umożliwiającej przetwarzanie danych i korzystanie z aplikacji przy zachowaniu wrażliwych informacji w granicach kraju.

Indie jako rosnący hub AI i półprzewodników

Indie przyciągają globalne koncerny dzięki ogromnemu rynkowi, w tym miliardowi użytkowników internetu i dużemu zapleczu specjalistów IT.

Jednocześnie rząd wspiera rozwój technologii poprzez program produkcji półprzewodników z hojnymi subsydiami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Yogifromhills / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AIAmazonMicrosoft
Zobacz także:
Adam Glapiński
"Bardzo zły sygnał dla całego świata". Reakcje na konflikt w NBP
TVN24
shutterstock_2297130105
Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Senat podjął decyzję
Pieniądze
Emmanuel Macron
"Trzy żądania" Francji. "Oczekujemy konkretnych odpowiedzi"
Ze świata
Chiny skazują byłego urzędnika jednostki finansowej Huarong za korupcję
Były dyrektor giganta finansowego został stracony
Ze świata
shutterstock_2596219333
Musk podsumował swoją pracę dla Trumpa. "Pewien sukces", ale nie powtórzyłby tego
Ze świata
Bill Gates
"To przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo"
Tech
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
Najnowsze
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
Z kraju
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
Rynki
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
Z kraju
wydobycie metali, wydobycie surowców, złoto, srebro, miedź, nikiel, aluminium
Cena bije historyczne rekordy. "Efekt domina"
Rynki
smartphone, smartfon, telefon
Miało być taniej, wyszło drożej. Regulator nakazuje zwrot
Z kraju
Joanna Tyrowicz
"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji
Z kraju
PAŻP jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego
Boom na kontrolerów ruchu lotniczego
Z kraju
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
Z kraju
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
Tech
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
Moto
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
Ze świata
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
Ze świata
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
Tech
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
Z kraju
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Tech
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
Ze świata
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
Moto
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Z kraju
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
Z kraju
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica