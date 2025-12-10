Amazon i Microsoft zapowiadają gigantyczne inwestycje w tym kraju

– Jeśli chodzi o AI, świat jest optymistycznie nastawiony wobec Indii – stwierdził premier Narendra Modi po spotkaniu z prezesem Microsoftu.
Giganci technologiczni inwestują w AI
Amazon zainwestuje w Indiach 35 mld dolarów do 2030 roku, rozwijając usługi cyfrowe oparte na AI.
Gigant poinformował, że wraz z wcześniejszymi inwestycjami na poziomie 40 mld dolarów jest obecnie największym zagranicznym inwestorem w Indiach.
W przypadku Microsoftu zapowiedziane inwestycje sięgną 17,5 mld dolarów. Jednym z najważniejszych elementów będzie budowa ogromnego centrum przetwarzania danych w mieście Hajdarabad na południu Indii. Obiekt ma zacząć działać w połowie 2026 roku i zapewni zaplecze technologiczne dla usług chmurowych i rozwoju sztucznej inteligencji.
Indie mają też zyskać dostęp do "suwerennej chmury" Microsoftu, umożliwiającej przetwarzanie danych i korzystanie z aplikacji przy zachowaniu wrażliwych informacji w granicach kraju.
Indie jako rosnący hub AI i półprzewodników
Indie przyciągają globalne koncerny dzięki ogromnemu rynkowi, w tym miliardowi użytkowników internetu i dużemu zapleczu specjalistów IT.
Jednocześnie rząd wspiera rozwój technologii poprzez program produkcji półprzewodników z hojnymi subsydiami.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Yogifromhills / Shutterstock