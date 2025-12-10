Amazon i Microsoft zapowiadają gigantyczne inwestycje w tym kraju

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

– Jeśli chodzi o AI, świat jest optymistycznie nastawiony wobec Indii – stwierdził premier Narendra Modi po spotkaniu z prezesem Microsoftu.

Giganci technologiczni inwestują w AI

Amazon zainwestuje w Indiach 35 mld dolarów do 2030 roku, rozwijając usługi cyfrowe oparte na AI.

Gigant poinformował, że wraz z wcześniejszymi inwestycjami na poziomie 40 mld dolarów jest obecnie największym zagranicznym inwestorem w Indiach.

W przypadku Microsoftu zapowiedziane inwestycje sięgną 17,5 mld dolarów. Jednym z najważniejszych elementów będzie budowa ogromnego centrum przetwarzania danych w mieście Hajdarabad na południu Indii. Obiekt ma zacząć działać w połowie 2026 roku i zapewni zaplecze technologiczne dla usług chmurowych i rozwoju sztucznej inteligencji.

Indie mają też zyskać dostęp do "suwerennej chmury" Microsoftu, umożliwiającej przetwarzanie danych i korzystanie z aplikacji przy zachowaniu wrażliwych informacji w granicach kraju.

Indie jako rosnący hub AI i półprzewodników

Indie przyciągają globalne koncerny dzięki ogromnemu rynkowi, w tym miliardowi użytkowników internetu i dużemu zapleczu specjalistów IT.

Jednocześnie rząd wspiera rozwój technologii poprzez program produkcji półprzewodników z hojnymi subsydiami.

