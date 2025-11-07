GTA VI opóźnione. Jest nowa data premiery

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Twórcy przeprosili fanów za kolejne opóźnienie, tłumacząc, że dodatkowy czas jest potrzebny, by dopracować tytuł.

"Dodatkowe miesiące pozwolą nam ukończyć grę z należytą dbałością o szczegóły i jakością, na jaką zasługują gracze" – przekazano w oświadczeniu.

Rockstar Games podziękowało społeczności za cierpliwość i wsparcie. Studio zapowiedziało, że w GTA VI gracze odwiedzą rozległy stan Leonida oraz powrócą do kultowego, współczesnego Vice City.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025 Rozwiń

Koszt produkcji GTA VI

Amerykańscy analitycy wskazują, że koszt stworzenia najnowszej odsłony Grand Theft Auto może oscylować w granicach 1,5 mld dolarów, z kolei niektóre doniesienia mediów branżowych sugerują, że mogą to być nawet 2 mld dolarów.

W okolicach sierpnia analityk Wedbush Securities w rozmowie z "The Telegraph" wskazywał, że gra będzie bardzo dochodowa i może wygenerować nawet 10 mld dolarów przychodów w okresie swojego istnienia.

Właścicielem Rockstar Games, posiadającym pełną kontrolę nad studiem, jest Take-Two Interactive.

