GTA VI opóźnione. Jest nowa data premiery

Twórcy przeprosili fanów za kolejne opóźnienie, tłumacząc, że dodatkowy czas jest potrzebny, by dopracować tytuł.
"Dodatkowe miesiące pozwolą nam ukończyć grę z należytą dbałością o szczegóły i jakością, na jaką zasługują gracze" – przekazano w oświadczeniu.
Rockstar Games podziękowało społeczności za cierpliwość i wsparcie. Studio zapowiedziało, że w GTA VI gracze odwiedzą rozległy stan Leonida oraz powrócą do kultowego, współczesnego Vice City.
Koszt produkcji GTA VI
Amerykańscy analitycy wskazują, że koszt stworzenia najnowszej odsłony Grand Theft Auto może oscylować w granicach 1,5 mld dolarów, z kolei niektóre doniesienia mediów branżowych sugerują, że mogą to być nawet 2 mld dolarów.
W okolicach sierpnia analityk Wedbush Securities w rozmowie z "The Telegraph" wskazywał, że gra będzie bardzo dochodowa i może wygenerować nawet 10 mld dolarów przychodów w okresie swojego istnienia.
Właścicielem Rockstar Games, posiadającym pełną kontrolę nad studiem, jest Take-Two Interactive.
