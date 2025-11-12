Logo TVN24
Biznes
Tech

Ogromna inwestycja Google u naszego sąsiada. Tysiące nowych miejsc pracy

Niemcy, ludzie
Metale ziem rzadkich umożliwiły technologiczny skok
Źródło: Reuters Archive
Google ogłosił, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje w Niemczech 5,5 miliarda euro. Amerykański gigant technologiczny zapowiada, że dzięki temu powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy, szczególnie w Berlinie i Monachium.

W ramach inwestycji powstać ma nowe centrum danych w miejscowości Dietzenbach w Hesji.

Rozbudowane mają zostać także istniejące już ośrodki Google'a w Monachium, Berlinie, Frankfurcie nad Menem oraz Hanau.

Google w Niemczech

Firma Google ma swoje oddziały w Niemczech od 2001 roku, obecnie zatrudnia tu ponad 3 tys. pracowników. Według szacunków nowe inwestycje spowodują, że do 2029 roku zatrudnionych w Google'u w RFN będzie nawet 9 tys. osób.

Przy decyzji amerykańskiego koncernu rolę odegrał dostęp do źródeł odnawialnych. Wraz ze wzrostem energochłonnych mocy obliczeniowych firma realizuje politykę minimalizowania wpływu swojej działalności na klimat, ogranicza swój ślad węglowy.

- To prawdziwa inwestycja w przyszłość. W innowację, sztuczną inteligencję, neutralną klimatycznie transformację oraz miejsca pracy w Niemczech - skomentował decyzję wicekanclerz Lars Klingbeil, cytowany przez dpa.

Niemcy próbują przyciągnąć inwestorów

Przedstawiciele rządu w Berlinie interpretują wybór Niemiec na lokalizację biznesu jako sygnał atrakcyjności inwestycyjnej. Minister cyfryzacji Karsten Wildberger uznała, że decyzja Google'a pokazuje, iż jej kraj stwarza dobre warunki dla cyfrowych gigantów.

- Chcemy, by Niemcy stały się wiodącą lokalizacją centrów danych w Europie – zapowiedziała.

Minister finansów Lars Klingbeil powiedział, że plan inwestycyjny Google’a to "naprawdę ważny sygnał dla Niemiec jako lokalizacji dla biznesu", który jest kontynuacją wartego 1,2 mld dolarów partnerstwa w zakresie sztucznej inteligencji między Deutsche Telekom i Nvidia, którą ogłoszono w zeszłym tygodniu.

Niemcy próbują przyciągnąć inwestorów i pomóc ożywić swoją podupadającą gospodarkę, która zmaga się z wysokimi kosztami i biurokracją.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

GoogleNiemcyTechnologia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica