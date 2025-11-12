Ogromna inwestycja Google u naszego sąsiada. Tysiące nowych miejsc pracy

Metale ziem rzadkich umożliwiły technologiczny skok Źródło: Reuters Archive

W ramach inwestycji powstać ma nowe centrum danych w miejscowości Dietzenbach w Hesji.

Rozbudowane mają zostać także istniejące już ośrodki Google'a w Monachium, Berlinie, Frankfurcie nad Menem oraz Hanau.

Google w Niemczech

Firma Google ma swoje oddziały w Niemczech od 2001 roku, obecnie zatrudnia tu ponad 3 tys. pracowników. Według szacunków nowe inwestycje spowodują, że do 2029 roku zatrudnionych w Google'u w RFN będzie nawet 9 tys. osób.

Przy decyzji amerykańskiego koncernu rolę odegrał dostęp do źródeł odnawialnych. Wraz ze wzrostem energochłonnych mocy obliczeniowych firma realizuje politykę minimalizowania wpływu swojej działalności na klimat, ogranicza swój ślad węglowy.

- To prawdziwa inwestycja w przyszłość. W innowację, sztuczną inteligencję, neutralną klimatycznie transformację oraz miejsca pracy w Niemczech - skomentował decyzję wicekanclerz Lars Klingbeil, cytowany przez dpa.

Niemcy próbują przyciągnąć inwestorów

Przedstawiciele rządu w Berlinie interpretują wybór Niemiec na lokalizację biznesu jako sygnał atrakcyjności inwestycyjnej. Minister cyfryzacji Karsten Wildberger uznała, że decyzja Google'a pokazuje, iż jej kraj stwarza dobre warunki dla cyfrowych gigantów.

- Chcemy, by Niemcy stały się wiodącą lokalizacją centrów danych w Europie – zapowiedziała.

Minister finansów Lars Klingbeil powiedział, że plan inwestycyjny Google’a to "naprawdę ważny sygnał dla Niemiec jako lokalizacji dla biznesu", który jest kontynuacją wartego 1,2 mld dolarów partnerstwa w zakresie sztucznej inteligencji między Deutsche Telekom i Nvidia, którą ogłoszono w zeszłym tygodniu.

Niemcy próbują przyciągnąć inwestorów i pomóc ożywić swoją podupadającą gospodarkę, która zmaga się z wysokimi kosztami i biurokracją.

