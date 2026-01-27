Logo TVN24
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa

smartfon w ręce kobiety
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Meta planuje testy płatnych subskrypcji na Instagramie, Facebooku i WhatsAppie. Dostęp do podstawowych funkcji ma pozostać bezpłatny, a opłaty dotyczyć nowych narzędzi, w tym rozbudowanych możliwości sztucznej inteligencji - podał portal stacji BBC.

Firma chce również testować subskrypcje obejmujące konkretne funkcje, takie jak aplikacja do generowania wideo Vibes. Jak podkreśla Meta, narzędzie to może "ożywiać twoje pomysły dzięki nowym wizualnym narzędziom tworzenia opartym na AI". Vibes to pokazana we wrześniu najnowsza wersja aplikacji Meta AI.

shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"

Przejęcie Manus i autonomiczni agenci

W planach subskrypcyjnych Meta chce także wykorzystać rozwiązania firmy Manus, założonej w Chinach, którą koncern zgodził się kupić w grudniu za 2 miliardy dolarów - o czym poinformował portal TechCrunch. Jednocześnie Meta zamierza nadal oferować oddzielne subskrypcje Manus dla klientów biznesowych.

Przy okazji transakcji firma podkreślała, że przejęcie pomoże w rozwoju własnej AI, dając użytkownikom dostęp do "agentów" - narzędzi zdolnych do wykonywania złożonych zadań przy minimalnej interakcji, takich jak planowanie podróży czy przygotowywanie prezentacji.

"Wyjątkowe talenty Manus dołączą do zespołu Meta, aby dostarczać agentów ogólnego przeznaczenia w naszych produktach konsumenckich i biznesowych, w tym w Meta AI" - napisano we wpisie na blogu.

Kontrowersje i wcześniejsze testy

Manus ma siedzibę w Singapurze po relokacji z Chin. Firma deklaruje, że odróżnia się od konkurencji "prawdziwie autonomicznym" agentem, który potrafi planować, realizować i kończyć zadania samodzielnie, zgodnie z instrukcjami. W styczniu Pekin zapowiedział jednak zbadanie umowy z Meta pod kątem ewentualnego naruszenia chińskich przepisów eksportowych lub zasad bezpieczeństwa narodowego.

W ubiegłym roku Facebook testował także limity liczby linków, które niektórzy użytkownicy mogli zamieszczać w postach. Powiadomienia wysyłane do części osób w Wielkiej Brytanii i USA informowały, że bez subskrypcji mogą oni udostępniać jedynie określoną liczbę odnośników.

Meta tłumaczyła, że był to "ograniczony test, aby sprawdzić, czy możliwość publikowania większej liczby postów z linkami stanowi dodatkową wartość" dla subskrybentów.

W 2023 roku firma rozpoczęła też wdrażanie płatnej usługi weryfikacji, oferującej użytkownikom Facebooka i Instagrama niebieski znaczek w zamian za miesięczną opłatę.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

