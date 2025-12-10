"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

"Informujemy, że Spółka Dom Development Wrocław Sp. z o.o. padła ofiarą zaawansowanego cyberataku wymierzonego w jej infrastrukturę IT. Doszło również do nieuprawnionego pobrania danych z systemów. Analiza przeprowadzona przez Spółkę prowadzi do wniosku, iż atak mógł dotyczyć również Państwa danych" - przekazała firma w komunikacie.

W przypadku osób kontaktujących się ze spółką, do sieci mogły trafić takie informacje jak:

- imię i nazwisko, - numer telefonu, - adres e‑mail, - preferencje zakupowe.

Z kolei dane kandydatów do pracy mogły obejmować: - imię i nazwisko, - imiona rodziców, - datę urodzenia, - miejsce zamieszkania i adres korespondencyjny, - wykształcenie, - przebieg zatrudnienia.

Dom Development poinformował, że atak hakerski może dotyczyć klientów, byłych i obecnych pracowników, a także osób kontaktujących się z następującymi podmiotami grupy: Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o., Dom Development Kredyty Sp. z o.o., Dom Construction Sp. z o.o., Dom Development Grunty Sp. z o.o., Dom Land Sp. z o.o., Fundacja Nasz Dom, Euro Styl S.A.

Negatywne skutki ataku

Według spółki skutkiem cyberataku może być uzyskanie dostępu do danych osobowych, co z kolei wiąże się z ryzykiem kradzieży lub sfałszowania tożsamości, a także prób wyłudzeń finansowych, na przykład poprzez podszywanie się pod instytucje lub próby wyłudzenia ubezpieczenia.

Dom Development zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności - zwłaszcza wobec nieoczekiwanych wiadomości e‑mail, SMS‑ów czy telefonów, w których nadawcy proszą o przekazanie danych osobowych. Firma rekomenduje unikanie otwierania linków i załączników z nieznanych źródeł, weryfikację tożsamości nadawców, a także zachowanie ostrożności wobec wszelkich prób kontaktu, które mogą budzić wątpliwości.

Spółka zapewniła, że niezwłocznie podjęła działania zmierzające do ograniczenia skutków incydentu, wyjaśnienia jego okoliczności oraz wzmocnienia zabezpieczeń, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Dom Development S.A. to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, działający od 1996 roku z siedzibą w Warszawie. Realizuje projekty w Warszawie, Trójmieście (poprzez Euro Styl), Wrocławiu oraz Krakowie. Jest spółką notowaną na GPW od 2006 roku i członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

