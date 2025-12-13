Logo TVN24
Tech

Postaci Disneya w OpenAI. Umowa gigantów budzi kontrowersje

shutterstock_2558150987
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI
Źródło: Reuters
Disney przejął udziały w OpenAI o wartości 1 miliarda dolarów. W ramach umowy zgodził się również na wykorzystanie jego słynnych postaci animowanych w platformie Sora generującej za pomocą sztucznej inteligencji treści wideo. Porozumienie budzi obawy przedstawicieli branży kreatywnej.

Zgodnie z kontraktem użytkownicy Sory - należącej do OpenAI - będą mogli tworzyć filmy z wykorzystaniem ponad 200 postaci animowanych Disneya. Wśród nich znajdą się m.in. Myszka Miki, Myszka Mini, księżniczki (w tym Ariel, Bella i Kopciuszek), i bohaterowie bajek "Kraina lodu", "Viana" i "Toy Story". Platforma wideo AI dostanie również dostęp do animacji filmów Marvela czy Lucasfilm, w tym z serii Gwiezdnych Wojen. Umowa nie obejmuje jednak wizerunków ani głosów aktorów.

Osoby korzystające z chatbota ChatGPT będą mogły również generować obrazy z wykorzystaniem postaci Disneya.

shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski

Szef Disneya: "Ważny moment dla branży"

"Szybki rozwój sztucznej inteligencji stanowi ważny moment dla naszej branży, a dzięki współpracy z OpenAI będziemy w przemyślany i odpowiedzialny sposób rozszerzać zasięg naszych opowieści poprzez AI szanując i chroniąc twórców oraz ich dzieła" - przekazał w oświadczeniu szef Disneya Robert A. Iger.

Z kolei prezes OpenAI Sam Altman skomentował, że porozumienie jest dowodem na to, że firmy zajmujące się sztuczną inteligencją i liderzy kreatywni mogą "odpowiedzialnie współpracować, aby promować innowacje korzystne dla społeczeństwa, szanować znaczenie kreatywności i pomagać dziełom dotrzeć do nowych odbiorców".

Obawy o prawa autorskie

OpenAI mierzy się z zarzutami o naruszenia praw autorskich. Zdaniem opinii publicznej "cyklicznie" wiele umów, które budzą obawy o napędzanie bańki AI. Disney w przeszłości pozywał firmy zajmujące się sztuczną inteligencją o to, że wykorzystują własność intelektualną spółki, jak zwróciła uwagę stacja CNN.

Umowa budzi kontrowersje wśród przedstawicieli przemysłu rozrywkowego i zastrzeżenia prawników.

- To dowód na to, że właściciele praw i główni twórcy sztucznej inteligencji szybko podejmują działania w celu zawarcia umów licencyjnych dotyczących współpracy, aby uzyskać dostęp do treści na potrzeby szkolenia i przyszłego wykorzystania - skomentował w rozmowie z BBC Joel Smith, partner ds. własności intelektualnej w kancelarii prawnej Simmons & Simmons.

Z kolei związek zawodowy pracowników branży rozrywkowej Equity oświadczył, że prawa aktorów powinny być chronione. Jak donosi BBC, grupa przeprowadza obecnie ankietę wśród tysięcy artystów.

Respondenci pytani są o to, czy byliby gotowi odmówić zgody na skanowanie cyfrowe na planie filmowym, aby wywrzeć presję na wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń w zakresie sztucznej inteligencji.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: JHVEPhoto/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica