Tech

Huawei i DeepSeek łączą siły. Nowy model AI w centrum globalnych napięć

Chiński start-up AI DeepSeek zaprezentował zapowiedź nowego modelu V4 dostosowanego do technologii chipów Huawei. To kolejny sygnał rosnącej siły Chin w sektorze sztucznej inteligencji - i jednocześnie nowy element napięć między Pekinem a Waszyngtonem.

DeepSeek, który rok wcześniej zaskoczył rynek niskokosztowym modelem AI, tym razem stawia na współpracę z Huawei. To wyraźna zmiana, bo wcześniej firma opierała się na układach Nvidia. Nie ujawniono jednak, jakie dokładnie procesory wykorzystano do trenowania modelu V4.

Według spółki wersja pro nowego modelu osiąga lepsze wyniki niż inne rozwiązania open source w testach wiedzy ogólnej, ustępując jedynie zamkniętemu modelowi Gemini-Pro-3.1 od Google. Jednocześnie zaprezentowano tańszą wersję "flash".

Wersja preview ma pozwolić na zbieranie opinii użytkowników przed finalnym wdrożeniem. Firma nie podała jednak daty ukończenia projektu.

DeepSeek w centrum napięć USA–Chiny

Premiera modelu nastąpiła dzień po tym, jak Biały Dom oskarżył Chiny o "kradzież własności intelektualnej laboratoriów AI na skalę przemysłową". To może pogłębić napięcia przed planowanym szczytem przywódców obu państw.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

DeepSeek znalazł się w centrum tych zarzutów. Waszyngton twierdzi, że firma mogła naruszyć amerykańskie ograniczenia eksportowe, pozyskując zaawansowane chipy Nvidia do trenowania modeli. Z kolei Anthropic i OpenAI wskazują, że mogło dojść do nieuprawnionego "destylowania" ich własnych modeli.

Spółka z Hangzhou przyznała, że korzystała z chipów Nvidia, ale nie odniosła się do kwestii objęcia ich zakazami eksportowymi. Podkreśliła również, że model V3 był trenowany na "danych naturalnie występujących i zbieranych poprzez web crawling" oraz że "nie wykorzystywał celowo syntetycznych danych generowanych przez OpenAI".

Chińska ambasada w Waszyngtonie odrzuciła zarzuty. W oświadczeniu podkreślono, że sprzeciwia się "bezpodstawnym oskarżeniom", a Pekin "przywiązuje dużą wagę do ochrony praw własności intelektualnej".

Współpraca z Huawei i technologiczna niezależność

Huawei poinformował, że ściśle współpracował z DeepSeek, aby modele V4 mogły działać na całej linii jego systemów opartych na chipach Ascend. Jak przekazano: Cała linia produktów Ascend supernode obsługuje teraz modele serii DeepSeek V4.

To element szerszej strategii Chin, które od 2022 roku – po wprowadzeniu przez USA ograniczeń dostępu do zaawansowanych chipów – przyspieszają działania na rzecz technologicznej samowystarczalności.

Rynek reaguje na ofensywę DeepSeek

Dynamiczny rozwój DeepSeek w 2025 roku przyczynił się do wzrostu znaczenia tanich modeli open source w chińskim ekosystemie AI. Jednocześnie premiera V4 wywołała nerwowość na rynku.

Akcje konkurencyjnych firm spadły – Zhipu AI stracił 9 proc., a MiniMax zanotował spadek o 7 proc.

DeepSeek, należący do funduszu High-Flyer Capital Management, planuje pozyskać finansowanie przy wycenie przekraczającej 20 mld dolarów. Według doniesień medialnych rozmowy o inwestycji prowadzą m.in. Alibaba i Tencent.

Źródło: Reuters

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica