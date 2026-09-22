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Chińska ofensywa. Kurs w górę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WU HAO
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Alibaba pracuje nad modelem sztucznej inteligencji, który może być nawet czterokrotnie większy od obecnego flagowego systemu firmy. Chiński koncern pokazał także nowy chip AI. Po ogłoszeniu planów jego akcje zyskały ponad 5 procent.

Alibaba poinformowała o nowych projektach podczas dorocznej konferencji Apsara w Hangzhou. Firma rozwija własne modele, półprzewodniki oraz centra danych potrzebne do trenowania i udostępniania coraz bardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.

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Nowy, lepszy model AI

Zespół odpowiedzialny za serię Qwen planuje wytrenować model mający od pięciu do 10 bilionów parametrów. Ma on wykonywać bardziej złożone zadania, których realizacja wymaga długiego planowania. Firma dąży przy tym do stworzenia sztucznej superinteligencji, czyli systemu przewyższającego możliwości człowieka.

Obecny flagowy model koncernu, Qwen 3.8 Max, ma 2,4 biliona parametrów. Ich liczba jest przybliżoną miarą wielkości i możliwości modelu.

Alibaba przekazała w osobnym komunikacie, że obecnie trenuje model Qwen 4. Kolejne systemy, Qwen 4.5 oraz Qwen 5, mają osiągnąć skalę od pięciu do 10 bilionów parametrów.

- Prawdziwie przełomowe produkty ery inteligencji maszynowej jeszcze nie powstały - powiedział dyrektor generalny Alibaby Eddie Wu.

Jego zdaniem rozpoczyna się epoka, której znaczenie można porównać z rewolucją przemysłową. Wu przewiduje, że maszyny będą ostatecznie wytwarzać ponad 1000 razy więcej zdolności do myślenia niż cała ludzkość. Obecnie ma to być mniej niż 3 procent możliwości ludzi.

Szef Alibaby poinformował również, że zespół Qwen poczynił znaczące postępy w tworzeniu modeli, które mogą samodzielnie wykrywać swoje słabości, przeprowadzać eksperymenty i generować dane szkoleniowe przy ograniczonym udziale człowieka.

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Nowy chip AI Alibaby

Koncern zaprezentował także procesor Zhenwu V900, opracowany przez należącą do niego jednostkę półprzewodnikową T-Head. Alibaba określiła go jako najpotężniejszy chiński chip przeznaczony do sztucznej inteligencji.

Według Wu nowy układ zapewnia trzykrotnie wyższą wydajność niż jego poprzednik, M890. Procesory Zhenwu V900 będzie można łączyć w klastry liczące do 500 tysięcy chipów. Takie systemy mają służyć do trenowania i obsługi największych modeli AI.

Masowa produkcja i komercyjna sprzedaż procesora mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2027 roku. Alibaba spodziewa się znaczącego wzrostu rocznej liczby dostarczanych chipów AI. Poprzednią generację, M890, firma wprowadziła w maju.

Alibaba Cloud zamierza jeszcze w tym kwartale rozpocząć komercyjne uruchamianie superwęzłów AI. Szef firmy porównał programowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do żarówki w epoce elektryczności. W jego ocenie jest to wczesne zastosowanie nowej technologii, a nie jej przełomowy produkt.

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Łukasz Figielski

Akcje Alibaby wzrosły o ponad 5 procent

Zapowiedzi firmy spotkały się z pozytywną reakcją inwestorów. Notowane w Hongkongu akcje Alibaby wzrosły we wtorek o 5,1 procent, osiągając najwyższy poziom od miesiąca.

Chińskie firmy technologiczne przyspieszają prace nad rodzimymi zamiennikami procesorów AI firmy Nvidia. Dzieje się to w czasie, gdy Stany Zjednoczone zaostrzają ograniczenia dotyczące eksportu zaawansowanych technologii do Chin.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ChinySztuczna inteligencjaAIpieniądze
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